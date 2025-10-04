Namiętna randka europosła Jacka Ozdoby. Igraszki z żoną w parku [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-10-04 3:08

Czułe objęcia na parkowej ławce, romantyczne pocałunki i spacery z psem – tak czas spędzają nowożeńcy, europoseł PiS Jacek Ozdoba (34 l.) i jego żona Izabela. Fotoreporter „Super Expressu” przyłapał ich w jednym z warszawskich parków, gdzie w jesiennej scenerii cieszyli się wspólnymi chwilami. Nie brakowało uśmiechów, spojrzeń pełnych czułości i gestów, które jasno pokazywały, że młode małżeństwo jest zakochane po uszy.

Poseł PiS odpoczywa po ślubie

Ślub pary odbył się 20 września 2025 roku. Przypominamy, że wybranka polityka PiS, Izabela, jest doktorantką UKSW i specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych UE oraz integracji europejskiej. To nie tylko piękna kobieta, ale też ambitna naukowczyni, która doskonale odnajduje się w świecie polityki i akademii. – Po ślubie odpoczywamy w ulubiony sposób. Spędzamy czas z naszym ukochanym psem Nikodemem na spacerach – zdradził Jacek Ozdoba w rozmowie z „Super Expressem”.

Para, emanując szczęściem, delektowała się spokojnym popołudniem, a ich pies Nikodem radośnie towarzyszył im w tej romantycznej scenerii. Ubrani w casualowe stylizacje, bez ochrony i medialnego zgiełku, wyglądali jak każda zakochana para, która chce po prostu nacieszyć się sobą. W pewnym momencie Izabela położyła głowę na ramieniu męża, a on objął ją z czułością – obrazek jak z filmu, ale całkowicie prawdziwy.

Nieznane oblicze europosła

Wygląda na to, że polityk, który na co dzień nie stroni od ostrych wypowiedzi i sejmowych potyczek, w życiu prywatnym pokazuje zupełnie inne oblicze – pełne ciepła, spokoju i rodzinnego szczęścia. Nikodem, ich ukochany pies, zdaje się być nie tylko towarzyszem spacerów, ale też pełnoprawnym członkiem rodziny. Jesień w stolicy jeszcze nigdy nie wyglądała tak romantycznie.

