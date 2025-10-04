Namiętna randka europosła Jacka Ozdoby. Igraszki z żoną w parku [ZDJĘCIA]

Poseł PiS odpoczywa po ślubie

Ślub pary odbył się 20 września 2025 roku. Przypominamy, że wybranka polityka PiS, Izabela, jest doktorantką UKSW i specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych UE oraz integracji europejskiej. To nie tylko piękna kobieta, ale też ambitna naukowczyni, która doskonale odnajduje się w świecie polityki i akademii. – Po ślubie odpoczywamy w ulubiony sposób. Spędzamy czas z naszym ukochanym psem Nikodemem na spacerach – zdradził Jacek Ozdoba w rozmowie z „Super Expressem”.

Para, emanując szczęściem, delektowała się spokojnym popołudniem, a ich pies Nikodem radośnie towarzyszył im w tej romantycznej scenerii. Ubrani w casualowe stylizacje, bez ochrony i medialnego zgiełku, wyglądali jak każda zakochana para, która chce po prostu nacieszyć się sobą. W pewnym momencie Izabela położyła głowę na ramieniu męża, a on objął ją z czułością – obrazek jak z filmu, ale całkowicie prawdziwy.

Nieznane oblicze europosła

Wygląda na to, że polityk, który na co dzień nie stroni od ostrych wypowiedzi i sejmowych potyczek, w życiu prywatnym pokazuje zupełnie inne oblicze – pełne ciepła, spokoju i rodzinnego szczęścia. Nikodem, ich ukochany pies, zdaje się być nie tylko towarzyszem spacerów, ale też pełnoprawnym członkiem rodziny. Jesień w stolicy jeszcze nigdy nie wyglądała tak romantycznie.

