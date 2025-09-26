Z okazji jubileuszu zakład odwiedził Michael J. Mars, członek Zarządu Mars. Założona w 1911 roku w kuchni Franka C. Marsa firma, to dziś globalna marka obecna na 80 rynkach, zatrudniająca blisko 150 tys. Współpracowników, która nieprzerwanie pozostaje firmą rodzinną.

Historia fabryki w Janaszówku

Polska historia słodkich przekąsek z portfolio Mars rozpoczęła się w czerwcu 1994 roku, gdy w Janaszówku pod Sochaczewem położono kamień węgielny pod pierwszą w Europie Środkowej fabrykę słodyczy Mars. Już w styczniu 1995 roku z fabryki wyjechała pierwsza paleta owocowych cukierków Skittles®, sprowadzanych z Anglii i pakowanych w Janaszówku. Wkrótce uruchomiono również produkcję tabliczek czekolady i gwiazdek Milky Way Magic Stars®, a od stycznia 1996 roku – flagowych batonów Mars® i Snickers®.

Był to drugi zakład Mars w Polsce, po uruchomionej wcześniej fabryce karmy dla zwierząt w Sochaczewie. Obecnie fabryka w Janaszówku jest jednym z pięciu zakładów firmy w kraju i trzecią co do wielkości fabryką czekolady Mars w Europie.

To dla mnie ogromny zaszczyt być tu dziś, żeby docenić osiągnięcia 30 lat zaangażowania naszych Współpracowników w wytwarzanie wysokiej jakości produktów, które cieszą konsumentów w Polsce i na świecie. Fabryka w Janaszówku to nie tylko jeden z filarów doskonałości łańcucha dostaw Mars w Europie, ale też wspaniała historia wzajemnych korzyści i płynących z długoterminowego partnerstwa z Polską i lokalną społecznością. Z całego serca życzę zespołowi kolejnych 30 lat sukcesów i rozwoju – mówi Michael J. Mars.

Zakład, który napędza globalny eksport

Aktualnie zakład w Janaszówku posiada sześć linii produkcyjnych, w tym cztery w pełni zautomatyzowane. Każdego dnia powstaje tu średnio 4,3 miliona opakowań słodyczy, w tym batony Snickers®, Mars®, Twix® czy Galaxy® / Dove®, a także draże M&M’s® oraz czekoladowe gwiazdki Milky Way®, co przekłada się na ponad miliard wyrobów rocznie.

Produkty z Janaszówka wysyłane są do ponad 50 krajów na świecie, m.in. do Wielkiej Brytanii (15%), Ukrainy (9%), Francji (7%), Niemiec (5%), Rumunii (5%), Arabii Saudyjskiej, Iraku, Korei Południowej czy Kenii. Aż 68% produkcji dystrybuowane jest na rynek europejski, z czego znaczna część pozostaje w Polsce, trafiając bezpośrednio do polskich konsumentów. Rodzimy rynek jest jednym z najważniejszych kierunków dystrybucji i potwierdza strategiczne znaczenie zakładu w strukturze Mars.

30 lat rozwoju, innowacji i kapitału ludzkiego

W fabryce pracuje dziś blisko 600 Współpracowników. Ponad 100 z nich związanych jest z firmą od jej powstania, a 64% zespołu pracuje tu co najmniej 10 lat, co świadczy o tym, że jest to cenione miejsce pracy.

Wśród wdrażanych rozwiązań są m.in. coboty do pakowania, paletyzacji i sprzątania, autonomiczne wózki oraz systemy monitorowania parametrów produkcji oparte na uczeniu maszynowym (AI). Wiele usprawnień powstaje z inicjatywy samych pracowników, w ramach programu „Make the Difference”, promującego innowacje oddolne.

Fabryka w Janaszówku to znacznie więcej niż miejsce produkcji, to społeczność zaangażowanych i doświadczonych Współpracowników, których codzienna praca i pasja stanowią fundament naszego sukcesu. Naszą siłą nie jest jedynie skala produkcji, ale przede wszystkim jej jakość. Z dumą rozwijamy zakład jako centrum innowacji, w którym technologia idzie w parze z troską o ludzi i środowisko. Nieustannie doskonalimy procesy i dążymy do najwyższych standardów operacyjnych – podkreśla Maxime Limpens, Dyrektor fabryki Mars w Janaszówku. Naszym celem jest wyznaczanie nowych horyzontów dla przemysłu jutra, w zgodzie z wizją: „Doskonali w działaniu, tworzymy przyszłość" – dodaje.

Technologia z poszanowaniem tradycji

Zaawansowana automatyzacja oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane w fabryce Mars w Janaszówku zostały zaprojektowane tak, aby wspierać i kultywować tradycyjne procesy produkcji czekolady, takie jak mieszanie, rozdrabnianie, konszowanie, temperowanie i chłodzenie. Dzięki temu możliwe jest połączenie najwyższych standardów efektywności operacyjnej z zachowaniem unikalnych receptur i jakości charakterystycznej dla marek Mars. To synergiczne podejście pozwala łączyć precyzję technologii z dziedzictwem rzemieślniczego podejścia do produkcji, które od lat buduje zaufanie konsumentów na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

Zrównoważony rozwój i ambitne cele środowiskowe

Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów globalnej strategii Mars. Od 2023 roku 100% kakao wykorzystywanego w europejskich fabrykach należących do firmy, w tym w Janaszówku, pochodzi ze źródeł zweryfikowanych jako odpowiedzialne.

W 2015 roku uruchomiono w zakładzie nowoczesną oczyszczalnię ścieków o wartości 33 mln zł, opartą na technologiach biologicznych i fizykochemicznych. Instalacja osiąga ponad 99,9% efektywności w usuwaniu zanieczyszczeń i umożliwiła zmniejszenie poboru wody wodociągowej o około 20%. Jednocześnie generuje zieloną parę i energię z biogazu, powstającego z odpadów produkcyjnych.

Między 2015 a 2024 rokiem zakład zmniejszył intensywność zużycia energii (na tonę produktu) o 15%, a zużycie wody aż o 44%. W dłuższej perspektywie, od 2009 roku, udało się ograniczyć ilość odpadów o 41%. Co istotne, już od 2007 roku żadne odpady nie trafiają na składowisko, a wszystkie są poddawane recyklingowi materiałowemu lub wykorzystywane energetycznie. Fabryka aktywnie wspiera realizację globalnego celu Mars, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Inwestycje i plany rozwoju

Od 2015 roku firma zainwestowała w modernizację zakładu ponad 600 mln złotych. W ciągu najbliższych lat planowane jest uruchomienie kolejnych trzech nowoczesnych linii produkcyjnych, które pozwolą zwiększyć wolumen o 50%. Tym samym fabryka w Janaszówku stanie się drugą co do wielkości fabryką czekolady Mars w Europie

Polska od lat zajmuje strategiczne miejsce na mapie operacyjnej Mars w Europie. Potwierdzają to konkretne decyzje i inwestycje w rozwój fabryki w Janaszówku, ale też pozostałych zakładów firmy. Warto podkreślić, że Mars zainwestował do tej pory w Polsce już ponad 4 miliardy zł. Planowane wdrożenia nowych linii pozwoli nie tylko zwiększyć potencjał eksportowy, ale także umocnić naszą obecność na rynku krajowym, rynkach Bałtyckich czy w całej Europie Centralnej – podsumowuje Ewa Łapińska, General Manager Poland & Baltics Mars Wrigley.

