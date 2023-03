Nelli Rokita chce znieść celibat u księży. Padły słowa o zboczeńcach

No to pozamiatane

- W Kościele byłoby mniej zboczeńców, gdyby księża mogli się ożenić. Ja bym ożeniła każdego księdza, bo u podłoża leżą kłopoty seksualne. Po pierwsze, żona by takiego delikwenta kontrolowała w jakiś sposób, po drugie, miałby dzieci i zupełnie inne nastawienie do życia. Nie wiem, co stoi na przeszkodzie, by to wprowadzić – mówiła dla "Wprost" Nelli Rokita, była posłanka PiS.

Była doradczyni Lecha Kaczyńskiego zaznacza, że jest osobą wierzącą i chętnie weźmie udział w Marszu Papieskim, który planowany jest na 2 kwietnia, w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II i ma na celu pokazanie jedności z Ojcem Świętym, po tym jak został oskarżony o tuszowanie pedofilii w Kościele, gdy jeszcze jako Karol Wojtyła był metropolitą krakowskim. - Jestem człowiekiem głęboko wierzącym. Kościół ma dużo problemów, czas przed świętami jest dobrym momentem na takie marsze - wyznała żona Jana Marii Rokity.

