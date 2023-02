Neo-Nówka ma propozycję dla Kowalskiego! Skorzysta?

Janusz Kowalski podczas posiedzenia Sejmu 8 lutego wszedł na mównicę i zaczął krzyczeć do zebranych polityków PiS, by pokazali, jak są dumni ze swoich ministrów, zwłaszcza ministra edukacji Przemysława Czarnka. Mieli to zrobić klaszcząc i powstając z miejsc. Gdy część posłów faktycznie zaczęła klaskać i wstając, siedzący w przednim rzędzie Janusz Korwin-Mikke nie mógł powstrzymać śmiechu. Janusz Kowalski w tym czasie krzyczał do zebranych. – Śmiejcie się! Rozliczymy was wszystkich, rozliczymy Trzaskowskiego. I co się, Nitras, śmiejesz? – grzmiał z mównicy wiceminister. W tym czasie Janusz Korwin-Mikke zaczął poazywać śmieszne miny. Na sytuację w Sejmie zareagował także kabaret Neo-Nówka, który zyskał duży rozgłos dzięki skeczowi „Wigilia 2022”. Postanowili złożyć politykowi propozycję. – Janusz, nie chciałbyś tak 15 minut przed naszym występem rozgrzać publiczność. Takie coś typu - wstajemy, bijemy brawo i kilka ciepłych słów i potem wchodzimy my? – napisali na Twitterze. Jak widać, kabareciarze nie odpuszczają politykom i cały czas mają ich na oku! Kto wie, być może Janusz Kowalski skusi się na tego typu występ.

Janusz nie chciałbyś tak 15 minut przed naszym występem rozgrzać publiczność. Takie coś typu - wstajemy, bijemy brawo i kilka ciepłych słów i potem wchodzimy my?— Neo-Nówka (@kabaretNeoNowka) February 9, 2023