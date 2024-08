i Autor: Shutterstock; Wikimedia / fot. Adam Nurkiewicz

SMUTNE WIEŚCI

Nie żyje były senator PiS i poseł. Jerzy Czerwiński miał 64 lata. " Jurku spoczywaj w pokoju"

Nie żyje były senator Prawa i Sprawiedliwości, a także poseł Jerzy Czerwiński. Miał 64 lata. O śmierci partyjnego kolegi powiadomił w mediach społecznościowych senator Marek Pęk, który pożegnał go we wzruszających słowach: - Zapamiętam go jako wielkiego patriotę, człowieka wielkiej uczciwości, skromności i ogromnej pracowitości - napisał.