Premier Donald Tusk spotkał się w czwartek (28.12) z założycielami Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Lidią Niedźwiedzką-Owsiak i Jerzym Owsiakiem, podała Kancelaria Premiera. - Dziś w Kancelarii Premiera gościliśmy Jurka Owsiaka wraz z żoną. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy musi grać do końca świata i jeden dzień dłużej - napisano na profilu KPRP na portalu X. Fundacja WOŚP prowadzi działalność w zakresie ochrony m.in. na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki. Cele realizowane są m.in. poprzez zakupy sprzętu dla szpitali, programy medyczne i edukacyjne.

Niebawem odbędzie się 32. finał WOŚP. Tematem przyszłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli 28 stycznia 2024 będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Dziś w #KancelariaPremiera gościliśmy Jurka Owsiaka wraz z żoną! @fundacjawosp musi grać do końca świata i jeden dzień dłużej! ❤️ pic.twitter.com/zVIFEnaicx— Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 28, 2023