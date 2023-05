Nieprawdopodobne, jaką furę ma Antoni Macierewicz. Postawił na klasyka z Niemiec!

Antoni Macierewicz - kariera polityczna - aresztowanie, internowanie, lustracja, Smoleńsk

Antoni Macierewicz swoje pięć minut w polityce ma zwykle w okolicach 10 kwietnia. Od lat bowiem kojarzony jest z "wyjaśnianiem" przyczyn katastrofy smoleńskiej. Jego osobliwe teorie od lat budzą skrajne emocje. Przed 10 kwietnia 2010 roku Antoni Macierewicz znany był z kolei z zamiłowania na lustracji. Wcześniej natomiast, za poprzedniego ustroju, były szef MON był zasłużonym opozycjonistą - to on zakładał Komitet Obrony Robotników, kierował też Ośrodkiem Badań Społecznych NSZZ "Solidarność". Za swoje zaangażowanie opozycyjne Antoni Macierewicz zapłacił bardzo wysoką cenę - był wielokrotnie aresztowany. W latach 80. szef podkomisji smoleńskiej był internowany. Celę dzielił m.in. z Piotrem Adamowiczem, który w programie "Politycy od kuchni" ujawnił prawdę o zachowaniu Macierewicza za kratkami.

Oświadczenie majątkowe Antoniego Macierewicza

Na stronie Sejmu właśnie pojawiło się najnowsze oświadczenie majątkowe Antoniego Macierewicza. Okazuje się, że były szef MON zgromadził całkiem pokaźną sumkę. W rubryce "środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej" wpisał: "1908,65, lokata 22.000.00 zł, żona - 249137,16 zł, obligacje - 249137,16 zł, fundusze PKO TFI/PKO PTE 175299, 39 zł". Najciekawszy jest jednak samochód, którego właścicielem jest Antoni Macierewicz. Politycy PiS generalnie raczej nie mają najlepszych stosunków z niemieckimi odpowiednikami, ale nie przeszkadza im to w wybieraniu aut produkowanych przez naszych zachodnich sąsiadów. Były minister obrony narodowej postawił na sprawdzoną niemiecką furę - niezawodnego klasyka, czyli Volkswagena Passata. Samochód jest już wiekowy - ma 15 lat, ale co to dla takiej fury.... Co ciekawe, do oświadczenia majątkowego Antoniego Macierewicza wkradł się błąd. Zamiast "Volkswagen" były szef MON napisał bowiem "Vollkswagen".

W naszej galerii prezentujemy Antoniego Macierewicza z kultową furą - Volswagenem Passatem