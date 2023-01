Niesamowite, co zrobił były mąż Katarzyny Piekarskiej, gdy dowiedział się o jej nowotworze!

Rozwód Katarzyny Piekarskiej i Leszka Kwiatka. Jakie są ich relacje

Katarzyna Piekarska ciągle miewa problemy zdrowotne. W grudniu zasłabła w Sejmie. Posłance KO pomógł wtedy szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, który z zawodu jest lekarzem. - Zawsze w takiej sytuacji będę się starał pomóc. Pomimo różnic i różnych sytuacji na sali plenarnej, jak komuś dzieje się krzywda albo nieszczęście, potrafimy się zjednoczyć - mówił nam lider ludowców. Katarzyna Piekarska w trudnych chwilach przede wszystkim jednak może liczyć na najbliższych - swojego syna i byłego męża. Mimo że Katarzyna Piekarska rozwiodła się z Leszkiem Kwiatkiem już wiele lat temu, nadal zachowują oni dobre stosunki. A nawet lepsze niż dobre! Tuż przed tym, gdy posłanka dowiedziała się o raku, wprowadził się do niej były mąż.

Były mąż opiekował się chorą Katarzyną Piekarską

Dlaczego były mąż wprowadził się do Katarzyny Piekarskiej? - Akurat chwilę wcześniej Leszek sprzedał pensjonat na Mazurach, a ja mu zaproponowałam, by mieszkał ze mną podczas poszukiwania mieszkania do kupienia. Zobacz! Los? Może w życiu nie ma przypadków? - mówiła polityczka w rozmowie z portalem Gazeta.pl. Gdy przyszedł list z wynikami badań, Leszek Kwiatek zachował się wspaniale. Piekarska od razu mu się zwierzyła. - "Słuchaj, ja mam raka". "Co ty opowiadasz?". Przytulił mnie i dopiero wtedy zaczęłam płakać. Zapytał: "Co teraz zrobimy?". List zawierał skierowanie na biopsję. Czekając na wynik, dosłownie odchodziłam od zmysłów - zdradziła. W trudnych chwilach - podczas walki z nowotworem - pan Leszek wspierał Katarzynę Piekarską. - Leszek fantastycznie się zachował. Opiekował się mną. Jestem mu bardzo wdzięczna - podkreśliła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

