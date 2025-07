Niesamowite, co zrobił mąż Uznańskiej-Wiśniewskiej w kosmosie! "Pewnie nikt nie widział, ale ja zauważyłam"

W środę, 2 lipca, polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), połączył się za pośrednictwem wideokonferencji z uczniami zebranych w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Celem spotkania była interakcja z młodzieżą, prezentacja eksperymentów w warunkach mikrograwitacji oraz inspirowanie do rozwoju w dziedzinach naukowych i technologicznych.

Co zrobił Sławosz Uznański-Wiśniewski?

Po zakończeniu transmisji, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka na Sejm RP, podzieliła się swoimi wrażeniami. Zwróciła uwagę na subtelny, osobisty gest ze strony męża.

- Pewnie nikt nie widział, ale ja zauważyłam, że Sławosz mrugnął do mnie z kosmosu w metaforyczny sposób. Byłam tym bardzo poruszona. Podczas transmisji miał na szyi łańcuszek, na którym była moja obrączka i ten łańcuszek z obrączką unosił się w przestrzeni. Trudno mi było powstrzymać łzy - wyznała.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska o dzieciach

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska podkreśliła, że jest wzruszona, widząc, jak Sławosz Uznański-Wiśniewski dzieli się swoją wiedzą z młodzieżą i inspiruje ich do rozwoju.

- Mam nadzieję, że wszystkie dzieci, które miały okazję dzisiaj zobaczyć te eksperymenty w mikrograwitacji, będą zainspirowane nie tylko do tego, żeby rozwijać się w kierunku naukowym, technologicznym, badań i rozwoju, ale żeby realizować jakiekolwiek marzenia, które dzisiaj mogą się wydawać nierealne - dodała.

Zaznaczyła również, że wideolekcja była dla astronauty bardzo ważna, pomimo przesunięcia terminu startu misji. Żona astronauty podkreśliła jego pasję do edukacji i chęć dzielenia się wiedzą z młodym pokoleniem.

- Mój mąż jest wielkim pasjonatem dzielenia się swoją wiedzą z dziećmi. On w ogóle kocha dzieci i na pewno jak wróci na Ziemię, zrealizuje kolejne swoje marzenie, żeby ruszyć w podróż po całej Polsce do uczelni i szkół, żeby zarażać młodzież wiedzą, marzeniami i pasją - zapowiedziała.

Kosmos jako szansa dla Polski

Podczas spotkania w EC1, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska zwróciła się do zgromadzonej publiczności, podkreślając znaczenie misji męża dla Polski.

- 25 czerwca Sławosz wsiadł do kapsuły sam, ale zabrał ze sobą cząstkę każdego z was. Zajmuje w imieniu Polski, w imieniu nas wszystkich to miejsce wśród gwiazd i chciałabym, żeby dla was to było świadectwo, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby łodzianie, żeby Polacy realizowali swoje ambitne cele, marzenia; nawet te, które z dzisiejszej perspektywy mogą wam się wydawać nieosiągalne, nierealistyczne - powiedziała.

Dodała, że eksploracja kosmosu stanowi ogromną szansę dla polskiej gospodarki, nauki, technologii i obronności, zachęcając młodych Polaków do realizacji swoich marzeń i ambicji.

- Żeby to się zrealizowało, wyznaczajcie sobie ambitne marzenia, realizujcie te cele. Jesteście potrzebni, bo alternatywą dla waszego zaangażowania jest tylko gorszy świat - apelowała.

