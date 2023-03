Monika Miller publicznie pokazała tajemniczą zabawkę dla dorosłych… Co to jest?

Jan Paweł II od lat był uznawany za największego Polka w historii i wielki autorytet, nie tylko dla ludzi kościoła. Po jego śmierci w 2005 roku, szybko pojawiły się apele o beatyfikację, a następnie kanonizację papieża Polaka. Podkreślano jego otwartość, światły umysł i to, co robił dla ludzi, w tym w Polsce, gdy dochodziło do zmian ustrojowych. Jednak ostatnio coraz częściej mówi się o nim w sposób daleko od pochlebnego. Głośno jest o najnowszej publikacji Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział". Chodzi o to, że według autora książki Jan Paweł II mógł wiedzieć o przypadkach pedofili występujących w kościele katolickim i nie reagował, tak jak powinno się reagować w takich sytuacjach. Oliwy do ognia dodają komentarze, choćby Artura Nowaka i Stanisława Obirka, współautorów książek "Gomora. Władza, strach i pieniądze w polskim kościele", którzy w mediach wskazują, że szokujące doniesienia ich nie dziwią. Teraz zaś na temat pontyfikatu Jana Pawła II i jego samego wypowiedział się były poseł, Stefan Niesiołowski.

W rozmowie z Dorotą Wysocką-Schnepf polityk nie szczędził gorzkich słów pod adresem papieża. Temat pojawił się, gdy w czasie rozmowy Niesiołowski wypowiedział się na temat ministra Przemysława Czarnka: - (...) Poza tym Czarnek robi jeszcze inną rzecz. Ja trochę się w tym orientuję, jestem w środowisku uczelnianym - wszystkie programy, które on finansuje w szkołach, to albo "żołnierze wyklęci", albo walka z aborcją. Głównie takie tematy są tam finansowane. Albo na uczelniach - jakieś kościelne instytucje i JPII.

Stefan Niesiołowski szokuje! "Pomniki JPII powinny być dyskretnie usunięte. Powoli trzeba zapominać o tej postaci"

I tu Niesiołowski nagle rzucił: - To jest następny problem - te wszystkie pomniki JPII powinny być dyskretnie usunięte. Nie da się już jego obronić. Fakty, jakie są i jeszcze będą ujawniane, świadczą, że papież po prostu krył pedofilów. I właściwie powoli trzeba zapominać o tej postaci. Pomniki natomiast będą usunięte, prędzej czy później - stwierdził Niesiołowski.

Niesiołowski zaskoczył Wysocką-Schnepf, gdy mówił o papieżu

Jego słowa zdziwiły prowadzącą rozmowę, która od razu zareagowała: - Muszę przyznać, że jednak słowa o Janie Pawle II, które pan przed chwilą wypowiedział, zaskakują mnie. Pan, człowiek przez lata związany z Kościołem, ze Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym, aż tak? - zapytała zszokowana ostrą i stanowczą postawą Stefana Niesiołowskiego. Ten odparł: - Ja wierzę w Boga. Dla mnie każdy ptak, każdy owad, każdy kwiat, każda roślina są dowodem na istnienie Boga. I to jest źródło mojej wiary, a nie JPII, Jędraszewski albo Rydzyk. Przykro mi bardzo. Powtórzę jeszcze raz. Wychodzą dokumenty, a oni w ogóle nie odnoszą się do tego. Proszę bardzo, jeżeli nic takiego nie miało miejsca, to rozumiem, że Dziwisz, który jeszcze żyje, uzasadni, że to są kalumnie, oszczerstwa i że to wszystko jest nieprawdą - skwitował. Trzeba przyznać, że takie podejście: "pomysł" z usuwaniem pomników czy zapomnienie o postaci Jana Pawła II, może wywołać potężną złość wśród polskich katolików.

