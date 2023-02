i Autor: Shutterstock; Baranowski Michał/AKPA Sekielski, Jan Paweł II

Mit Wojtyły runie?

Tomasz Sekielski prosto z mostu o Janie Pawle II! Potężny cios w katolicką Polskę

Jan Paweł ciągle dla wielu Polaków jest postacią bez skazy. Jednak coraz więcej osób - także w naszym kraju - ma wątpliwości co do działań polskiego papieża w kwestii zapobiegania pedofilii w Kościele. Postrzeganie Jana Pawła II radykalnie może się zmienić po najnowszej publikacji Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział". Teraz głos w sprawie Karola Wojtyły zabrał Tomasz Sekielski. Prosto z mostu uderzył w Jana Pawła II. To potężny cios w katolicką Polskę!