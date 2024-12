Niesiołowski przeszedł poważną operację. Musiał przejść rehabilitację

Stefan Niesiołowski to jeden z najbardziej znanych polityków. W okresie PRL działał w opozycji antykomunistycznej, a po 1989 roku działał w Sejmie. Był współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, od początku zasiadając w jego władzach naczelnych, potem działał w AWS, a w końcu trafił do Platformy Obywatelskiej. Chociaż od kilku lat nie jest już parlamentarzystką, w 2019 roku już nie startował w wyborach, to wciąż śledzi to, co dzieje się w polskiej polityce.

Nie szczędzi gorzkich słów i ostrych komentarzy pod adresem przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości. A swoimi przemyśleniami dzieli się w sieci. Jednak od pewnego czasu jego wpisy się nie pojawiały, co zaniepokoiło miłośników polityka. Już wiadomo, co się z nim działo w tym czasie. Stefan Niesiołowski wszystko opisał.

Stefan Niesiołowski przeszedł ciężką operację!

Okazało się, że były poseł, musiał zadbać o swoje zdrowie i poddać się poważnej operacji kręgosłupa. Wiadomo, że każdy zabieg niesie ze sobą ryzyko, nawet ten najprostszy, a co dopiero operacja kręgosłupa. Na szczęście zabieg Niesiołowskiego przeszedł pomyślnie, wszystko odbyło się zgodnie z planem, a sam polityk jest już nawet po rehabilitacji. Wszystko opisał w mediach społecznościowych:

Po trzech tygodniach pobytu rehabilitacyjnego w 21 Wojskowym Szpitalu Sanatoryjnym w Busku-Zdroju wracam do pisania. Po ciężkiej operacji kręgosłupa przeprowadzonej znakomicie przez zespół profesora Radka ze Szpitala Wojskowego w Łodzi byłem w Busku-Zdroju na rehabilitacji. Chciałbym przy tej okazji jeszcze raz podziękować łódzkim lekarzom, pielęgniarkom, którym zawdzięczam powrót do zdrowia, a także całemu wspaniałemu personelowi ze szpitala w Busku-Zdroju - podziękował medykom za leczenie i opiekę Niesiołowski.

Jak dodał, warunki, w których przebywał w czasie kuracji były bardzo dobre, i on sam nie miał na co narzekać, wręcz przeciwnie: - Chciałbym powiedzieć, że wymieniony wyżej szpital w Busku-Zdroju jest miejscem, w którym pacjenci są otoczeni opieką i troską, a warunki pobytu są bardzo dobre i przede wszystkim zabiegi medyczne są na bardzo wysokim poziomie. Za to wszystko w swoim imieniu i myślę, że także w imieniu bardzo wielu pacjentów, którzy tam przychodzili do zdrowia i sił, chciałbym z całego serca podziękować - podsumował Stefan Niesiołowski.

