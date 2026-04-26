Niespodziewana wizyta Karola Nawrockiego na meczu! Szok, kto mu towarzyszył. Wideo niesie się po sieci!

O tym, że Karol Nawrocki uwielbia sportowe emocje, nikogo nie trzeba przekonywać. Polityk bywa na meczach piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem naszej kadry, ale nie tylko. Niedawno głośno było o jego wspólnym treningu ze strongmenem Mariuszem Pudzianowskim. A teraz prezydent Nawrocki zaskoczył pojawieniem się na meczu koszykówki. Wpadł on w niedzielę na turniej finałowy III ligi koszykówki mężczyzn w Warszawie. Była to niespodziewana wizyta, wcześniej nikt o tym nie mówił! Ale nie tylko to było zaskoczeniem, ale też fakt, że prezydentowi towarzyszył Michał Rachoń, dziennikarz znany z telewizji Republika. Co ciekaw Rachoń, na co dzień jest zawodnikiem PKS Basket, od lat trenuje koszykówkę. Nagrania z wizyty prezydneta na meczu w oka mgnieniu rozeszły się w sieci.

W rozmowie z Republiką prezydent Karol Nawrocki zabrał głos na temat sportu: - Występy naszych sportowców na wielkich wydarzeniach sportowych wszystkich dziedzin są nośnikiem polskich wartości, pięknego polskiego hymnu, sportowcy to często patrioci, to ludzie, którzy robią wiele dla Polski. Ten element przywiązania patriotycznego jest często w ich sercu, a niezależnie, czy jest to sport na najwyższym poziomie, czy sport amatorski, to daje zdrowie, endorfiny, uśmiech na twarzy, dlatego chciałem tu dzisiaj być i świetnie spędzam czas - ocenił prezydent. Karol Nawrocki został zapytany także o to, czy sam znajduje czas na sport w prezydenckiej rutynie. Okazuje się, że tak:

Cztery razy w tygodniu regularnie trenuje, wczoraj zrobiłem swój trening - piramidę. Tego czasu jest oczywiście bardzo mało, ale gdy widzę wolny czas - łączę ze spędzaniem czasu z rodziną, dziś ze swoimi synami, z synami też trenuję czasami. Tego czasu jest na tyle mało, że trzeba dokonywać połączeń rodzina-sport, rodzina-wolny czas. Naprawdę, chcę wszystkich przekonać, że dla tych, którzy chcą trenować, znajdzie się czas żeby trenować, a koszykarze są dzisiaj tego najlepszym dowodem to są żołnierze Wojska Polskiego, urzędnicy, przedsiębiorcy, a znajdują czas by trenować, to buduje odporność społeczną - przyznał Nawrocki.

