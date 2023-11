Szymon Hołownia to jeden z najbardziej znanych i kluczowych polityków obecnej, X kadencji Sejmu. Wystarczy wspomnieć, że błyskawicznie wpiął się na szczeble politycznej kariery. Po nawiązaniu współpracy z PSL, jego formacja Polska 2050, pod szyldem Trzeciej Drogi, weszła do Sejmu, a w wyborach otrzymała bardzo dobre, trzecie miejsce. To w dużej mierze jego zasługa, bo Hołownia jest postacią rozpoznawalną, a był nią jeszcze zanim wszedł do wielkiej polityki. Przede wszystkim dlatego, że przez wiele lat prowadził wraz z Marcinem Prokopem program rozrywkowy "Mam Talent". Był też poczytnym autorem książek zahaczających o tematy religijne. Wystarczy wspomnieć tylko kilka jego tytułów książek: Kościół dla średnio zaawansowanych, Tabletki z krzyżykiem, Ludzie na walizkach, Monopol na zbawienie czy Bóg. Życie i twórczość.

Szymon Hołownia dwa razy chciał zostać zakonnikiem. Mówił o powodach odejścia z nowicjatu

Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że Szymon Hołownia zanim został gwiazdą mediów, chciał iść zupełnie inną drogą przez życie. Postawił na drogę kościelną. Hołownia aż dwa razy był w nowicjacie zakonu dominikanów! Zdziwieni? No właśnie! Dlaczego młody Hołownia chciał iść do zakonu a finalnie porzucił formację? Dlaczego Szymon Hołownia odszedł z nowicjatu? O wszystkim opowiadał w wywiadach po latach od opuszczenia zakonnych murów. - Dwukrotnie byłem w nowicjacie u dominikanów i dwukrotnie z niego występowałem. Raz przez dość poważną chorobę, drugi raz, bo zrozumiałem, że to nie jest miejsce dla mnie, że nie nadaję się do życia w strukturze, w której wszystko jest na dzwonek, a rytm dnia wyznacza seria sygnałów, po których trzeba precyzyjnie wykonać pewne czynności. Zawsze gdy o tym mówię, chciałbym opowiedzieć jakieś krwiste historie, o kryzysie, zwątpieniu, no ale nie mam co opowiadać. Jak czasem mawiają u mojej żony w wojsku: „podstawą zarządzania jest zmiana decyzji”. Od czasu nowicjatu zdarzyło mi się jeszcze kilka zawierzeń, decyzji, wyborów - komentował w wywiadzie na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w 2020 w czasie kampanii wyborczej, w której startował na urząd prezydenta.

Prywatnie od kilku lat Szymon Hołownia jest mężem pilota myśliwca Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, z którą ma dwie córki: Marysię i Elę.

Wykształcenie Szymona Hołowni

W życiu Hołowni przyszedł też czas na studia. Obecny marszałek Sejmu studiował przez pięć lat studiował psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ale nie zdobył tytułu magistra. Jego wykształcenie było tematem dyskusji w sieci, gdy Hołownia został marszałkiem.