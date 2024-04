Niewiarygodne, jak wyrosła młodsza córka Marty Kaczyńskiej! Martyna już przerosła mamę [ZDJĘCIA]

mówi to na poważnie

Marta Kaczyńska jest mamą trójki dzieci: dwóch córek i małego synka. Dziewczyny są już poważnymi osobami. Starsza z nich Ewa to studentka, która urodziła się w 2003 roku, czyli jest już nie tylko pełnoletnia, ale zupełnie dorosła. Niedawno pojawiły się pogłoski, że studiuje poza granicami Polski. Już jakiś czas temu portal ShowNews donosił, że córka Marty Kaczyńskiej ma się bowiem uczyć w chrześcijańskim, prywatnym uniwersytecie badawczym w Seulu, Yonsei University. To jedna z najstarszych, a zarazem najlepszych uczelni w całej Korei Południowej. Być może coś jest na rzeczy, bo dziewczyny dawno nie było widać z matką. Ale spotkać można za to Martę z młodszymi dziećmi: nastoletnią Martyną i małym Stasiem.

Kaczyńska kilka dni temu była z nimi oraz z mężem obecna na obchodach 14. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Rodzina Kaczyńskiej najpierw wzięła udział w uroczystościach w Krakowie, na Wawelu wszyscy pojawili się wraz z prezydentem Andrzejem Dudą. Oddali hołd zmarłej prezydenckiej parze Marii i Lechowi Kaczyńskim, którzy są tam pochowani.

Tego samego dnia Marta Kaczyńska wraz z bliskimi była na uroczystościach w Warszawie, w tym na mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Patrząc na wspólne zdjęcia prawniczki i jej rodziny dało się zauważyć, że córka Martyna bardzo wyrosła. Nastolatka już dosłownie przerosła albo za chwilę przerośnie mamę! Wyraźnie widać, że obie są równe, a Kaczyńska tego dnia miała założone szpilki i na wyższym obcasie, zaś jej córka miała obuwie na płaskiej podeszwie. Zdjęcia w galerii jasno to pokazują.

