Niewiarygodny filmik z Andrzejem Dudą w sieci! Prezydent został jet surferem [NAGRANIE]

Prezydent Andrzej Duda to miłośnik sportu. Biega, latem śmiga na skuterze wodnym, a zimą uwielbia jeździć na nartach, i radzi sobie w tym wyśmienicie. Okazuje się, że do aktywności prezydenta doszła kolejna, także - tak jak skuter - związana z wodą. Do Internetu trafiło nagranie jak Duda surfuje na elektrycznej desce! Opublikowała je szkółka ucząca przyszłych serferów - a konkretnie amatorów jet surfingu. Zostało ono nagrane nieopodal Krakowa, nad zalewem Kryspinów w gminie Liszki.

- Krótki film o tym, jak prezydent Andrzej Duda został Jet Surferem 🤙 TY też możesz zostać Jet Surferem 😎 - opisano nagranie. Czym charakteryzuje się jet surfing? Otóż jest to dyscyplina wyróżniająca się tym, że można pływać na desce nawet, gdy nie ma wiatru.

Do szczegółów prezydenckiej aktywności dotarł Polsat News. W rozmowie ze stacją o wszystkim opowiedział właściciel szkółki:

Zadzwonił do mnie pewnego dnia i przedstawił się jako Andrzej Duda, a nie jako prezydent. I po prostu wykupił szkolenie. Nawet nie skojarzyłem, że to możne być ten Andrzej Duda, bo nie codziennie dzwoni do mnie prezydent w kwestii nauczenia się pływania na elektrycznej desce surfingowej - opisał Olaf Obruśnik.

Jak dodał właściciel szkółki prezydent Andrzej Duda przyjechał pewnego dnia ze świtą i rozpoczął kurs, potem przyjechał, by zrobić jeszcze drugi kurs. Na nagraniu, które zostało opublikowane widać, że prezydent dobrze sobie poradził.

