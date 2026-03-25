To wyjątkowe wydarzenie, czyli wspólne wystąpienie Kwaśniewskich będzie miało miejsce podczas Impact’26 w Poznaniu. Dlaczego to tak ważne? Choć oboje: Aleksander Kwaśniewski i Aleksandra Kwaśniewska, od lat aktywnie uczestniczą w życiu publicznym i realizują wspólne inicjatywy, nigdy wcześniej nie spotkali się na scenie, aby wspólnie dyskutować. Impact’26 będzie ku temu pierwszą i wyjątkową okazją, która z pewnością przyciągnie uwagę mediów i publiczności.

Czym zajmuje się Aleksander Kwaśniewski?

Aleksander Kwaśniewski to postać, której nie trzeba przedstawiać. Były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, współtwórca kluczowych kierunków rozwoju kraju w najnowszej historii. To on prowadził Polskę przez proces integracji z NATO i Unią Europejską, kształtując jej pozycję na arenie międzynarodowej. Dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w debacie publicznej. Jego analizy i komentarze dotyczące bieżących wydarzeń politycznych, zwłaszcza w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej, są regularnie cytowane i cenione przez ekspertów. Jego doświadczenie i dogłębna znajomość mechanizmów polityki czynią go nieocenionym rozmówcą.

Czym zajmuje się Aleksandra Kwaśniewska?

Aleksandra Kwaśniewska to dziennikarka i autorka wielu projektów medialnych. Jej działalność skupia się na tematach społecznych i relacyjnych, które w przystępny sposób prezentuje szerokiemu gronu odbiorców. Reprezentuje perspektywę młodszego pokolenia, wnosząc do dyskusji świeże spojrzenie i wrażliwość na zmieniające się realia społeczne i kulturowe. Jej umiejętność trafiania do serc i umysłów ludzi sprawia, że jest cenioną postacią w polskim krajobrazie medialnym.

Dialog pokoleń na Impact’26 w Poznaniu

Wspólny udział Aleksandra i Aleksandry Kwaśniewskich w Impact’26 podkreśla przekrojowy charakter tego wydarzenia. Impact to platforma, która łączy różne obszary i perspektywy – od polityki i gospodarki po kwestie społeczne i kulturowe. Obecność dwóch pokoleń, reprezentowanych przez ojca i córkę, doskonale oddaje istotę Impactu: jest to miejsce dialogu, w którym bogate doświadczenie spotyka się z nowym, często rewolucyjnym spojrzeniem na rzeczywistość. To zderzenie perspektyw obiecuje fascynującą i inspirującą rozmowę, która z pewnością dostarczy wielu wniosków i otworzy nowe horyzonty myślenia. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia, które w Poznaniu w dniach 13–14 maja w Poznaniu.

