"Nocna zmiana". Mirosław Oczkoś i "Epicka fujara" Donalda Trumpa

Mateusz Kobyłka
2026-04-08 22:50

Groźby ataku na Iran, a potem nagłe odwołanie akcji. Decyzje prezydenta Donalda Trumpa w sprawie cieśniny Ormuz wywołały chaos na rynkach i gwałtowne wahania cen ropy. Temat ten w swoim stylu analizuje dr Mirosław Oczkoś w programie "Nocna Zmiana", nazywając całą operację "epicką fujarą".

i

"Epicka fujara" Donalda Trumpa. Jak prezydent USA wstrząsnął rynkami

Wystarczyło kilka słów prezydenta Donalda Trumpa, by wywołać burzę na światowych giełdach. Jego zapowiedź zbrojnej interwencji wobec Iranu momentalnie podbiła notowania ropy naftowej. Inwestorzy, obawiając się zamknięcia strategicznej cieśniny Ormuz, zaczęli masowo kupować surowiec. Jednak zaledwie 90 minut przed planowanym atakiem, po rozmowie z prezydentem Pakistanu, Donald Trump odwołał całą operację. Jak zauważył Mirosław Oczkoś, "ktoś zarobił kupę szmalu"!

Po wywołaniu zamieszania prezydent Donald Trump wezwał sojuszników, by sami zadbali o bezpieczeństwo swoich tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz. Stwierdził, że USA nie muszą już ochraniać szlaków morskich dla innych. Reakcja była jednak daleka od entuzjazmu

Dla światowej gospodarki nieprzewidywalność polityki Donalda Trumpa jest jednym z największych czynników ryzyka, co w swoim programie podkreśla Mirosław Oczkoś. W ten sposób "epicka furia", jak szumnie zapowiadano akcję, zamieniła się w "epicką fujarę" – pokaz siły, który zakończył się kompromitacją i realnymi stratami finansowymi dla wielu graczy na rynku.

