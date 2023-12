Nowe zdjęcie Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha pokazuje, jaka jest naprawdę ich relacja. Wszystko jak na dłoni

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach uchodzą za dobraną parę. Są ze sobą już 11 lat i nie słychać o tym, by przeżywali zawirowania. Oboje działają w branży show-biznesowej, bo on jest lubianym i utalentowanym muzykiem, a ona dziennikarką. Faktem jest jednak, że Ola, która prezentuje się jako zapalona internautka i użytkowniczka mediów społecznościowych, niezbyt często wrzuca do sieci zdjęcia z mężem. Dlatego, każda taka fotka jest od razu komentowana przez fanów córki byłego prezydenta. Nie inaczej jest teraz, gdy drugiego dnia świąt Kwaśniewska pokazała urocze zdjęcie z Kubą Badachem. To typowo świąteczna fotografia, czyli zdjęcie wykonane przy choince. Małżonkowie pozują na nim wystrojeni w eleganckie stroje, a Badach całuje uradowaną żonę w policzek. Fani aż pieją z zachwytu na ten widok! Nic dziwnego, widać, że relacja, która jest między małżonkami to wprost wzorcowa relacja małżeńska i nie pozostaje nic innego, jak brać przykład z pary.

CZYTAJ: Ola Kwaśniewska i jej mąż Kuba spakowali walizki i opuścili Polskę! W sieci aż wrze! [ZDJĘCIA]

Niestety, nie wszyscy mieli udane święta. Kwaśniewska dodała do zdjęcia opis, w którym zapytała fanów, co u nich słychać: - No i jak tam u Was? Wesołość, spokój czy melancholia? No i przede wszystkim: poziom nasycenia kapuściano-grzybowo-makowego satysfakcjonujący czy ciągniecie z tym do Sylwestra - zaczepiła internautów z wrodzoną sobie wesołością. Wśród komentarzy pojawił się też jeden bardzo smutny: - Miało być bajkowo ... Było jak w horrorze :( firma mojego partnera spłonęła wigilijną noc. Także zazdroszczę wszystkim radosnych chwil - napisała jedna z osób. Ola nie pominęła tego, ale opisała: - 🥺 współczuję bardzo..

Quiz o Jolancie Kwaśniewskiej. Jak dobrze znasz byłą pierwszą damę? Pytanie 1 z 15 Ile dzieci ma Jolanta Kwaśniewska? Dwoje: córkę i syna Troje: dwie córki i syna Jedną córkę Dalej