Ale sielanka!

Szymon Hołownia zabrał żonę i dzieci na łódkę

KALA 5:00

Nic lepiej nie obrazuje poglądów Polski 2050, jak sposób spędzania wolnego czasu jej lidera Szymona Hołowni (47 l.). Widać, że tego czasu ma sporo... Ostatnią niedzielę lider Trzeciej Drogi spędził z rodziną na łódce. Ukochana żona, dzieci i plusk fal - to idealny sposób, by nabrać dystansu do wyborczej walki. Spokój, sielanka i relaks.