Obajtek wpadł na kawę na Orlenie. Ludzie patrzyli tylko na jego okulary!

Obajtek chociaż jest posłem w Parlamencie Europejskim, to jednak nie zachłysną się jeszcze życiem światowca. Nadal chętnie, gdy ma możliwość, zajeżdża na kawę serwowaną na stacjach Orlenu. Mimo że nie jest już prezesem koncernu, to docenia, że smak kawy jest taki, jak za jego czasów. W ostatnią niedzielę Daniel Obajtek był w drodze i skorzystał z możliwości napicia się kawy. - Przystanek na trasie? ➡️ koniecznie na stacji Grupy Orlen! Życzę udanej niedzieli, nie tylko tym w podróży 🚗 P.S. Nadal nie jest po 5,19…- napisał Obajtek w mediach społecznościowych. Tym samym nawiązując do słów obecnego premiera Donalda Tuska, który w jednym z wywiadów mówił, że gdyby był u władzy to litr benzyny kosztowałby 5 zł 19 groszy. Do wpisu dodał zdjęcie ze stacji, no się zaczęło!

Daniel Oobajtek zapozował z kubkiem kawy na tle stacji paliw, jednak nie to zwróciło uwagę internautów. Wiele osób od razu zauważyło, że europoseł ma markowe okulary! To okulary przeciwsłoneczne marki Gucci, które wyszukał w sieci m.in. dziennikarz Marcin Dobski. Takie okulary można było kupić w internetowych sklepach za 2 tys. złotych albo taniej, za około 1100 zł.

Ile zarabiał Daniel Obajtek? Jaki ma majątek?

Z oświadczenia majątkowego Daniela Obajtka, które złożył po zastaniu europosłem wynika, że ma 1,05 mln zł i 20 tys. euro oszczędności. W latach 2021-2024, głównie jako szef Orlenu zarobił blisko 10,5 mln zł. W oświadczeniu majątkowym wykazał dom o powierzchni 270 metrów kw. z prawem nieodpłatnego dożywotniego użytkowania, którego wartość określił na pół miliona zł. Wykazał również gospodarstwa rolne o powierzchni kolejno: 3,49 ha, 0,43 ha i 11,5195 ha. Obajtek ma też dzieła sztuki i zegarki, które wycenił na 200 tys. zł.