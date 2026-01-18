Obiad z ministrem Żurkiem, spacer z Biedroniem i Krupą albo wizyta w Brukseli z posłanką KO. Tak politycy grają z WOŚP!

Edukacyjna wycieczka z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem (56 l.) po Bieszczadach, zwiedzanie Paramentu Europejskiego w Brukseli z europosłanką Martą Wcisło (57 l.) albo spacer z psami w towarzystwie europosła Roberta Biedronia (50 l.) i Joanny Krupy (47 l.) – to jedne z wielu atrakcji, jaki można wygrać na aukcjach na rzecz 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W niedzielę, 25 stycznia, odbędzie się 34. Finał WOŚP. Celem tegorocznego finału jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Fundacja Jerzego Owsiaka gra w tym roku pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. W akcję, tradycyjnie, zaangażowali się także politycy. Najwięcej zaoferował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wylicytować można zarówno obiad z Waldemarem Żurkiem w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości (w menu jest żurek), jak i wycieczkę edukacyjną z ministrem po Cisnej w Bieszczadach. Szef resortu sprawiedliwości przekazał na aukcję także specjalne egzemplarze Konstytucji RP z własnym autografem.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska (39 l.) zaprasza na kolację w zabytkowych wnętrzach Pałacu Potockich w Warszawie. Zwycięzcy aukcji mają zapewniony spacer po pałacu oraz wspólne wyjście z panią minister na karaoke. W zbiórkę funduszy dla WOŚP zaangażowali się również parlamentarzyści. Senator KO Tomasz Grodzki (68 l.) zaprasza na wspólny obiad i zwiedzanie gmachu Parlamentu. Osoby zainteresowane wyjazdem do Parlamentu Europejskiego w Brukseli mogą wylicytować ofertę europosłanki KO Marty Wcisło (57 l.), która zapewnia transport i wyżywienie.

Miłośnicy zwierząt mają okazję wylicytować spacer z psami ze schroniska w Warszawie lub w okolicach, w towarzystwie europosła Roberta Biedronia i modelki Joanny Krupy. Osoby, które wolą spotkanie z partnerem Biedronia, europosłem Krzysztofem Śmiszkiem (47 l.), mogą wylicytować obiad z politykiem.

W zbiórkę środków zaangażowali się także samorządowcy. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski (46 l.) oferuje ceremonię ślubu na Wawelu, a prezydent stolicy Rafał Trzaskowski (54 l.) wystawił na licytację kask budowlany, w którym nadzorował wiele stołecznych inwestycji. 

Atrakcje oferowane przez polityków dla WOŚP - zestawienie

Europosłanka KO Marta Wcisło — Wyjazd do Parlamentu Europejskiego

Dwudniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla jednej osoby, w tym zwiedzanie zakamarków PE i spotkanie Martą Wcisło, która zapewnia transport, nocleg i wyżywienie. Termin do ustalenia.

Robert Biedroń i Joanna Krupa — Wspólny spacer ze zwierzętami ze schroniska

Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń i Joanna Krupa, modelka, prowadząca „Top Model” zapraszają maksymalnie dwie osoby na wspólne wyprowadzenie psów ze schroniska na spacer. Miejsce: Warszawie i okolicach a termin do ustalenia (preferowane wiosna–jesień).

Krzysztof Śmiszek — Wspólna kolacja

Eurodeputowany Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek oferuje zaproszenie na kameralną kolację we Wrocławiu lub Warszawie dla 1–2 osób, która będzie okazją do porozmawiania z politykiem.

Tomasz Grodzki — Obiad i zwiedzanie Parlamentu

Senator KO Tomasz Grodzki zaprasza dwie osoby na obiad i zwiedzanie gmachu Parlamentu. Będzie można poznać historię i kulisy pracy Senatu „od środka”. Termin - do końca czerwca.

Minister Waldemar Żurek — Obiad w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz oddzielnie wycieczka edukacyjna i sadzenie drzew w Bieszczadach

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek oferuje 90‑minutowy, dwudaniowy obiad dla 2 osób w siedzibie Ministerstwa: żurek, schab i deser. Obowiązkowa jest weryfikacja uczestników. Dress code smart casual; termin do uzgodnienia. Waldemar Żurek zaprasza również maksymalnie cztery osoby na ścieżkę edukacyjną w Cisnej i wspólne sadzenie drzew. W programie jest wykład o ochronie przyrody i prawie oraz sadzenie drzew. Termin: wiosna/jesień 2026

Marta Cienkowska — Kolacja i karaoke w Pałacu Potockich

Marta Cienkowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaprasza pięć osób na kolację w zabytkowych wnętrzach Pałacu Potockich (Krakowskie Przedmieście w Warszawie). Oprócz kolacji zapewniony jest prywatny spacer po gmachu i wspólne wyjście na karaoke. Termin do końca marca.

Rafał Trzaskowski — Kask z budów warszawskich inwestycji

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazuje na licytację swój „warszawski kask” używany podczas wizyt na kluczowych inwestycjach: II linia metra na Bemowie, budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Plac Centralny.

