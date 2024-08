Barbara Nowacka o lekcjach religii

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego lipcowe rozporządzenie MEN ws. warunków organizowania lekcji religii. Zarzuciła rozporządzeniu m.in. naruszenie zasady "konsensualnego sposobu regulowania relacji między państwem a Kościołami" oraz uniemożliwienie "nauczania religii w sposób określony programem nauczania tego przedmiotu" w związku ze stworzeniem podstaw do organizowania nauki religii w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych. Wystąpieniu do TK towarzyszy wniosek o zawieszenie stosowania zaskarżonych przepisów.

- Ministerstwo stoi na twardym stanowisku, że jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które wyraźnie pokazuje, co jest kompetencjami rządu - powiedziała PAP ministra edukacji Barbara Nowacka pytana o tę sprawę. Podkreśliła również, że trzeba pamiętać, "kto czym ma się zajmować", i przypomniała, że organizowanie lekcji religii należy do bezpośredniej kompetencji ministra. - Owszem konkordat zobowiązuje państwo polskie do organizowania lekcji religii. Natomiast już to, w jaki sposób te lekcje są organizowane, zależy od decyzji - w tym przypadku - ministra edukacji narodowej - stanowczo oznajmiła.

Dopytywana, jak zatem odczytuje decyzję dot. zaskarżenia do TK rozporządzenia MEN, odparła, że "czyta to jako awanturę, którą chcą wywołać". - Zrozumieli, że skończyło się pewne eldorado, które funkcjonowało w relacjach państwo-Kościół, i że teraz to rząd, a nie episkopat zajmuje się rządzeniem - oceniła.

Zapewniła jednocześnie, iż ma świadomość, że dla wielu osób, szczególnie tych wierzących, Kościoły są szalenie ważne. - Natomiast to nie decyzje episkopatu wpływać będą na kształt polityki oświatowej państwa. To rząd będzie decydował o sprawach związanych z funkcjonowaniem państwa - oświadczyła.

Ojciec Rydzyk reaguje

Założyciel i dyrektor Radia Maryja postanowił zareagować na zmiany dotyczące lekcji religii (np. zgodnie z zapowiedzią Barbary Nowackiej oceny z tego przedmiotu nie będą już wliczały do średniej ocen, zaś w 2025 roku lekcje religii będą zredukowane z dwóch godzin tygodniowo do jednej finansowanej z budżetu państwa).

Jak podaje Radio Maryja, w dniach od 23 do 31 sierpnia w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu wierni modlą się nowenną o utrzymanie katechezy w szkołach. Nabożeństwo zaczyna się codziennie o godzinie 17:30. Najpierw jest to modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, następnie Litania Narodu Polskiego z prośbą o wstawiennictwo świętych i błogosławionych oraz modlitwa św. Jana Pawła II za Ojczyznę.

- Modlić się będziemy za Ojczyznę o zrozumienie przez wszystkich rodziców, wychowawców, przez uczniów, ale i przez rządzących, jak ważna jest katecheza dla formacji w pełni ludzkiej - zapowiedział ksiądz Rydzyk.

