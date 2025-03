Ojciec Sławomira Mentzena to bardzo znany człowiek. Zaskakujące, kim jest!

Sławomir Mentzen startuje w wyborach prezydenckich 2025. Jest kandydatem z ramienia Konfederacji. Polityk pochodzi z Torunia, z wykształcenia jest ekonomistą. Obronił również licencjat z fizyki teoretycznej, zaś z zawodu jest doradcą podatkowym. Prywatnie jest żonaty z Agnieszką, z którą doczekał się trojga dzieci, dwie dziewczynki i chłopca. Całą rodziną chętnie podróżują, zwiedzając najciekawsze zakątki Polski i nie tylko.

Ojciec Mentzena to znany matematyk

Ojciec posła Konfederacji to z wykształcenia matematyk, a co więcej, ma nawet stronę w Wikipedii! Mieczysław Mentzen to polski matematyk, dr hab. nauk matematycznych, profesor uczelni Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizuje się w teorii ergodycznej i teorii informacji. Ciekawostką jest też to, że tata polityka to autor "Miniatur Matematycznych", które były przygotowane przez Komitet Organizacyjny konkursu Kangur Matematyczny. Wiele osób z pewnością kojarzy konkurs ze szkoły. Ojciec polityka ma też w swoim życiorysie kartę działacza społecznego. W trakcie studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, gdzie zaangażowany był w kolportaż wydawanego przez NZS czasopisma Pismo Akademickie.

Wybory prezydenckie 2025

Sławomir Mentzen złożył wymaganą liczbę podpisów popierających jego kandydaturę w wyborach prezydenckich, a nawet złożył tych podpisów więcej niż trzeba. Wymaganych jest 100 tys. a politykowi Konfederacji udało się zebrać 250 tys. Przymnijmy, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

CZYTAJ: Sławomir Mentzen zabiega o poparcie u ojca Rydzyka?! "To byłby gamechanger"

ZOBACZ TEŻ: Tak mieszka Sławomir Mentzen. Luksusowe wnętrza, ogromny salon!

NIŻEJ ZDJĘCIA SŁAWOMIRA MENTZENA Z ŻONĄ

Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je? Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia? Aleksandra Kwaśniewska Jolanta Kwaśniewska Danuta Wałęsa Następne pytanie

TUMANOWICZ: MENTZEN MOŻE WEJŚĆ DO DRUGIEJ TURY! | Warzecha Kontra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.