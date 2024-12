Ojciec Sławomira Mentzena to bardzo znany człowiek. Zaskakujące, kim jest!

Sławomir Mentzen chce startować w wyborach prezydenckich 2025. Jest kandydatem z ramienia Konfederacji. Polityk pochodzi z Torunia, z wykształcenia jest ekonomistą. Obronił również licencjat z fizyki teoretycznej, zaś z zawodu jest doradcą podatkowym. Prywatnie jest żonaty z Agnieszką, z którą doczekał się trojga dzieci, dwie dziewczynki i chłopca. Całą rodziną chętnie podróżują, zwiedzając najciekawsze zakątki Polski i nie tylko.

Tata Mentzena to znany matematyk

Ojciec posła Konfederacji to z wykształcenia matematyk, a co więcej, ma nawet stronę w Wikipedii! Mieczysław Mentzen to polski matematyk, dr hab. nauk matematycznych, profesor uczelni Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizuje się w teorii ergodycznej i teorii informacji. Ciekawostką jest też to, że tata polityka to autor "Miniatur Matematycznych" , które były przygotowane przez Komitet Organizacyjny konkursu Kangur Matematyczny. Wiele osób z pewnością kojarzy konkurs ze szkoły. W latach 80. działała w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów, gdzie zaangażowany był w kolportaż wydawanego przez NZS czasopisma Pismo Akademickie.

