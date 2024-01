Nie do wiary, co łączy prezydenta Andrzeja Dudę z księciem Williamem! Mało kto wiedział

Orędzie Andrzeja Dudy i reakcja Donalda Tuska

Andrzej Duda w Sylwestra wygłosił tradycyjne orędzie w TVP. Tym razem jednak milo nie było. Szczególnie dla polityków koalicji 15 października. - Wzywam koalicję rządową, żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne - grzmiał prezydent RP. Na jego przemówienie błyskawicznie zareagował Donald Tusk. - Odchodzący 2023 rok był pełen cudów. Ostatni z nich to słowa z orędzia Prezydenta, że trzeba bronić Konstytucji. Sylwester marzeń - ripostował premier. Wydawało się, że tym polityczne emocje w 2023 roku się skończą. Raczej nikt nie spodziewał się tego, że wielką burzę wywoła wpis niewinny Andrzeja Dudy z noworocznymi życzeniami. A jednak tłum internautów okazał się dla głowy państwa bezlitosny.

Andrzej Duda w sylwestra złożył życzenia Polakom

Andrzej Duda postanowił zakończyć 2023 rok niepolitycznym akcentem. - Rok 2023 odchodzi do historii. Niech ta sylwestrowa noc będzie dla Wszystkich pełna radości, wzajemnej serdeczności i szampańskiej zabawy! Niech Nowy Rok 2024 przyniesie Państwu osobiste szczęście, pogodę ducha, umocni wiarę we własne siły, da nową energię życiową i wszelkie powodzenie! Niech będzie rokiem szczęścia w Rodzinie; sukcesu w pracy, w biznesie, w szkole i w każdym miejscu, gdzie realizujecie Państwo swoje życiowe zadania i pasje! Szczęśliwego Nowego 2024 Roku! - napisał Andrzej Duda. Już po chwili wylał się niesamowity hejt. Ludziom w sylwestrowy wieczór puściły hamulce. To był okrutny internetowy atak! Niektóre komentarze nawet nie nadają się do cytowania.

Okrutny atak internautów na Andrzeja Dudę

Wybraliśmy tylko kilka - i to raczej tych łagodniejszych - wpisów, które były reakcją na życzenia Andrzeja Dudy. "Rok 2025 - Andrzej Duda odchodzi do historii... To będzie święto narodowe"; "Wypiliśmy właśnie szampana. Życzenia brzmiały: Nowy Rok bez Dudy! Idzie do śmietnika historii"; "Czekam kiedy ty, jako prezydent, przejdziesz do historii. Nie mogę się doczekać .Życzę ci dożywotniego wstydu"; "Obrzydliwe, dzielące ludzi orędzie, odejdź już w niebyt"; "8 lat hańby. Najgorszy prezydent w historii" - pisali internauci. Na szczęście Andrzej Duda mógł liczyć także na miłe słowa. "Najlepszego, siły i wytrwałości"; "Wszystkiego, co najlepsze Panie Prezydencie! Wspieramy Pana całym sercem!!!"; "Najlepszego panie prezydencie"; "Wszystkiego, co najlepsze Panie Prezydencie! Samych pięknych chwil, zdrowia i determinacji do walki o normalność w Nowym 2024 Roku" - czytamy w komentarzach ludzi nastawionych bardziej przychylnie do prezydenta.

Rok 2023 odchodzi do historii. Niech ta sylwestrowa noc będzie dla Wszystkich pełna radości, wzajemnej serdeczności i szampańskiej zabawy! Niech Nowy Rok 2024 przyniesie Państwu osobiste szczęście, pogodę ducha, umocni wiarę we własne siły, da nową energię życiową i wszelkie…— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 31, 2023