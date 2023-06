Ola Kwaśniewska na wyjeździe z koleżanką aktorką. Padło pytanie o męża. Musiała się tłumaczyć

Ola Kwaśniewska od ponad dziesięciu lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim z piosenkarzem Kubą Badachem. Para świetnie się uzupełnia, ale niestety, od czasu do czasu Kwaśniewska musi się mierzyć z kłopotliwymi pytaniami o męża. Tak było np. w czasie sylwestra, gdy Ola wstawiła na Instagramie zdjęcie z rodzicami. Wtedy jedna z internautek zarzuciła jej, że zostawiła męża samego. Teraz znów musiała się tłumaczyć z braku męża w nagraniu, które opublikowała. Ola Kwaśniewska pochwaliła się, że uczestniczyła w uroczym wyjeździe i spędziła czas ze znajomymi. Wśród nich znalazła się też aktorka Marta Wierzbicka. Kwaśniewska w swoim stylu opisała wyjazd, czyli przy użyciu hasztagów: - here we go again bajobongo na rzecz miłości i dobra rada dla wszystkich zupełnie gratis jak się chajtacie w jakimś ładnym miejscu to nie żartujcie przy gościach że trzeba to powtórzyć w rocznicę bo przyjadą 😉 - opisała nagranie.

Gdy internauci zauważyli, że wstawiła nagranie, to od razu pojawiło się dość wścibskie pytanie o męża, w którym zapytano, czy nadal odpoczywa po festiwalu w Opolu. Ola Kwaśniewska od razu zareagowała i ostro odpisała: - Proszę się zatem wykazać konsekwencją i rzucać się na wszystko, co transmituje tvp. Teraz jest to na przykład ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich z Dudą na trybunach. Kto to widział brać udział w takiej ceremonii i nie być za pisem? No nie da się - odpowiedziała mocno.