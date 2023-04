Ola Kwaśniewska po miesiącach pokazała zdjęcie z mężem Kubą! Wyjątkowa okazja. Fani w szoku!

Ola Kwaśniewska poślubiła muzyka Kubę Badacha we wrześniu 2012 roku. Jej ślub był owiany wielką tajemnicą, ale i tak media dowiedziały się, gdzie i o której obywa się ceremonia ślubna jedynej córki byłej pary prezydenckiej, czyli Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Ślub Kwaśniewskiej był ważnym wydarzenie towarzyskim, na które zaproszeni zostali znamienici goście. Sakramentalne "tak" z ust młodych padło w Warszawie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Od tamtej pory minęło ponad 10 lat. Ola i Kuba tworzą szczęśliwie małżeństwo, nieraz razem współpracują, on komponuje muzykę, a Ola pisze teksty. Jednak jeśli wziąć pod lupę profil w mediach społecznościowych Oli, to wyraźnie widać, że Kwaśniewska nie pokazuje zbyt wielu zdjęć z mężem. Tak było choćby w Nowy Rok, gdy ludzie zarzucili jej, że Kuby nie ma na rodzinnej fotografii z Kwaśniewskimi. Ale Ola postanawiała tym razem opublikować wspólne zdjęcie z mężem i ukochanym pieskiem Lulą. Widać, że wszyscy doskonale się bawią w... zimowej aurze! A fani Oli Kwaśniewskiej są przeszczęśliwi, że widzą małżonków razem: - O! Jest i Jakub ❤️. Chyba, że dokleiłaś żeby uciąć ploty 😂 Samych cudowności dla Was i rodziców. P. S. Lula wymiata; 👏 podziwiam i szanuję obojga i każdego z osobna. Super jesteście; Pięknego czasu z rodzinką🔥🔥❤️❤️ - komentują zachwyceni.

