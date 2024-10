Ola Kwaśniewska pokazała nagranie ze swoimi psami. Internauci zwrócili uwagę na jeden detal

Trzęsienie ziemi to mało powiedziane! Jarosław Kaczyński chce przejąć TVN?!

Ola Kwaśniewska uwielbia chwalić się w sieci swoimi psami. Spędza z nimi bardzo dużo czasu i najwyraźniej nie widzi poza nimi świata. Czworonogi to bez wątpienia bardzo ważna część jej życia i to właśnie im poświęciła swój post na Instagramie. Uwagę fanów przykuła konkretna rzecz.

Fani Oli Kwaśniewskiej zauważyli coś na nagraniu

Filmik opublikowany przez Olę Kwaśniewską to kompilacja różnych ujęć z jej psami. Widać na nim, jak starsza suczka dokazuje ze swoją młodszą koleżanką, biegając po lesie czy po mostku nad wodą. Przy okazji można podziwiać malownicze zachody słońca w tle. Widać, że córka byłej pary prezydenckiej zabiera swoje pupilki także na rejsy łódką. Nie brakuje także spokojniejszych chwil relaksu, kiedy obie psiny wylegują skąpane w słońcu na kanapie. To wyjątkowo urocza pamiątka!

Internauci jednak zwrócili uwagę na jeden szczegół, a konkretnie na uszy młodszej Biby. Niemal za każdym razem jedno z nich jest zawadiacko podwinięte do góry, co nadaje jej psotnego wyglądu.

"Fajne te zwariowane uszy"; "Cudowne te uchole mają"; "Awaria z uszami, kocham to"; "A to boskie uszko"; "Te uszy są przesłodkie"; "Ale też ma fantazyjne to ucho"; "Sama słodycz, cudne życie mają psiaki"; "Tylko całować te psie uszy i twarze" - czytamy w komentarzach.

