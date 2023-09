Ola Kwaśniewska w samym bikini! Kusi dekoltem, takiej jej nie znaliśmy

Ale Tusk pocisnął Kaczyńskiemu! Porównał go do Santosa

To się nazywa miłość!

Gorzkie wyznanie Jolanty Kwaśniewskiej. Ma wielki żal do Kościoła

Co się stało?

Ola Kwaśniewska mimo ogromnej popularności i sympatii, jaka darzy ja wiele osób, nie lubi zdradzać zbyt wiele ze swojego życia prywatnego. Choć jest aktyna w mediach społecznościowych, najgęściej pokazuje tam zdjęcia ze swoim pupilem lub z podróży. W ostatnim czasie chwaliła swoją wycieczką do Szwajcarii, gdzie miała okazję zwiedzać zabytki, cieszyć się malowniczym krajobrazami czy próbować lokalnych przysmaków.

Córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich wskoczyła też do basenu. Dodała zdjęcie, na którym opiera się o jego brzeg w czarnym kostiumie kąpielowym i okularach przeciwsłonecznych. Dekolt zaś zakrywają złożone ręce dziennikarki. Mimo wszystko wygląda bardzo kusząco, bowiem nie odsłoniła za wiele. Za plecami Oli Kwaśniewskiej widać powalający krajobraz na wzgórze porośnięte lasem.

- Powyższym zdjęciem osoby w zbiorniku wodnym pragnę przyciągnąć Waszą uwagę do zamieszczonej obok mapy, która niestety średnio się prezentuje w stroju kąpielowym. Jest to bowiem z grubsza nasza Szwajcariada, o której rozpiskę prosiliście i która prezentowała się następująco: Zurych -> Sankt Gallen -> Lucerna -> Bürgenstock -> Interlaken (stąd -> Lautenbrunnen -> Wengen -> Brienz i powrót statkiem do Interlaken) -> Montreux -> Zermatt -> Andermatt -> Zurych – napisała.

Ola Kwaśniewska jest zachewycona Szwajcarią i robi jej świetną reklamę! Na pewno zachęciła wiele osób do odwiedzenia tego miejsca przy najbliższej okazji.

Quiz o Jolancie Kwaśniewskiej. Jak dobrze znasz byłą pierwszą damę? Pytanie 1 z 15 Ile dzieci ma Jolanta Kwaśniewska? Dwoje: córkę i syna Troje: dwie córki i syna Jedną córkę Dalej