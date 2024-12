Ola Kwaśniewska zdradziła urodowy sekret swojej mamy! Genialny trik

- Czy Wasze mamy też Wam dawały kosmetyczne rady, które długo wydawały się dziwaczne, aż tu nagle „dobiłyście wieku” i od razu magicznie zaczęły mieć sens? Bo ja na przykład zawsze słyszałam, że muszę pamiętać, żeby po nałożeniu najlepszego kremu na twarz wmasować go też w szyję… i w łokcie. No i co? No i wmasowuję. Co gorsza, wiem czemu - napisała.