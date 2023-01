Niech SPIER ****! Dać mu NOBLA! Polacy pokłócili się o OWSIAKA i WOŚP! | Komentery

"Czy pan rozumie, co to znaczy róbta, co chceta? To jest wychowanie społeczeństwa? Banda złodziei i łobuzów! Niech spier******!", wypalił mężczyzna, którego Adam Feder zapytał, czy warto wspierać WOŚP. "Oni tak krzyczą, bo Jurek Owsiak stanowi konkurencję dla Rydzyka", zgadywał sprzedawca obieraczek do warzyw, który rozstawił swoje stoisko na bazarze Szembeka w Warszawie. "PiS na białe niedźwiedzie pognić!", zdenerwował się emeryt, kiedy usłyszał, że rządząca Polską partia nie wspiera WOŚP. " Owsiak powinien dostać Nagrodę Nobla!", przekonywała kolejna emerytka. "Jak będzie prosił bezdomny, to mu dam nawet na piwo i nie będzie mi szkoda" stwierdziła kobieta. "A na Owsiaka nie?", dopytywał nasz reporter. " Owsiakowi nie, bo się na ludziach ślizga i dorabia, bo z tego ma zyski", przekonywała. A co w takim razie ze szczegółowymi sprawozdaniami finansowymi, które co roku publikuje Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? "Papier wszystko przyjmie", odparła kobieta. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie argumentów Polaków, którzy kłócą się o WOŚP i Jurka Owsiaka! Materiał wideo znajdziecie pod tym tekstem.

