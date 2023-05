Jak w tym jeździć?

Osłupieliśmy, gdy zobaczyliśmy buciory Moniki Olejnik do samochodu! Totalny brak wyobraźni?!

likp 4:51 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Monika Olejnik (67 l.) znana jest z zamiłowania do oryginalnego obuwia. Kiedyś dziennikarka wyznała, że ma 500 par butów, potem prostowała tę informację, twierdząc, że był to żart. Ile naprawdę ma butów, pewnie nawet sama nie wie, na pewno jednak jest to imponująca liczba. Ostatnio Monika Olejnik chyba przesadziła! Wsiadła do auta w takich butach, które wydają się zupełnie nieodpowiednie do jazdy! Osłupieliśmy, gdy zobaczyliśmy buciory Moniki Olejnik do samochodu!