Jasnowidz Jackowski ujawnił tajemnicę Andrzeja Leppera. Niesłychane!

Śmierć Andrzeja Leppera

Andrzej Lepper, mimo że od jego śmierci mija dziesięć lat, wciąż jest uznawany za jednego z najbardziej charakterystycznych polityków po 1989 roku. Szef Samoobrony skupiał się w swoich działaniach na pomocy rolnikom i dzięki ich poparciu, udało mu się nawet wejść do rządu. Co prawda koalicja Prawo i Sprawiedliwość - Samoobrona - Liga Polskich Rodzin nie trwała zbyt długo, ale Lepper i tak mógł mówić o sporym sukcesie. Był wicepremierem oraz ministrem rolnictwa. Dopiero później, kiedy jego partia w 2007 roku nie weszła do Sejmu, szef Samoobrony znalazł się na politycznym aucie, a kolejne próby dostania się do parlamentu kończyły się porażkami. Lepper nie odegrał również znaczącej roli w wyborach prezydenckich w 2010 roku - zajął dopiero siódme miejsce. 5 sierpnia 2011 roku Polskę obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci szefa Samoobrony. Według śledczych Andrzej Lepper odebrał sobie życie, wieszając się w swoim biurze w Warszawie.

Jasnowidz Jackowski o śmierci Andrzeja Leppera

Tej wersji wydarzeń nie przyjmuje jednak Krzysztof Jackowski. Słynny jasnowidz w książce "Jasnowidz Jackowski. Niesamowity dar. Życie prywatne. Kulisy pracy" opowiedział o ostatnim spotkaniu z Lepperem. - Nasza ostatnia rozmowa miała miejsce mniej więcej dwa tygodnie przed jego śmiercią. Nic nie wskazywało na to, że Andrzej Lepper jest załamany. Był wtedy optymistycznie nastawiony do życia, opowiadał, że prowadzi bardzo poważne rozmowy z dwójką polityków, którzy mogliby stworzyć z nim pewien sojusz. Cały czas wierzył, że się podniesie - zdradził wizjoner z Człuchowa. Jak dodał, Lepper bywał u niego dosyć często i prosił o pomoc. - Robiłem mu wizje na podstawie plastikowego różańca. Pytał głównie o politykę - powiedział Krzysztof Jackowski.

Express Biedrzyckiej - Renata Beger: Nie wierzę w samobójstwo Leppera. Prawdopodobnie miał papiery na Tuska i Pawlaka