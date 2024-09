Oto cała prawda o Zygmuncie Solorzu: rodzina, dzieci, kariera. Tak wygląda jego życie

Zygmunt Solorz kojarzony jest przede wszystkim jako założyciel Grupy Polsat Plus, ale jest także związany z wieloma innymi podmiotami, jak Netia czy Port Praski. Ostatnio jednak pojawiły się zastanawiające informacje na temat jego dzieci. Miliarder zadecydował bowiem, że jego dzieci zostaną usunięte z władz spółek Cyfrowego Polsatu.

Zygmunt Solorz - rodzina i związki

Zygmunt Solorz miał trzy żony i jest ojcem trojga dorosłych już dzieci. Jego pierwszą małżonką była Ilona Solorz, po której przyjął nazwisko. Z tego związku urodził się pierwszy syn biznesmana, Tobias. Z Iloną biznesmen rozwiódł się w 1991 roku.

Następnie poślubił Małgorzatę Żak, z którą był w związku małżeńskim w latach 1992-2014. Była założycielką Fundacji Polsat i przez wiele lat była także prezesem zarządu. Para doczekała się dwojga dzieci, Piotra i Aleksandry.

Po raz trzeci Zygmunt Solorz wziął ślub w marcu 2024 roku z Justyną Kulką, która na przestrzeni lat pełniła różne funkcje w grupie Polsat Plus. Jak informowaliśmy, para obecnie jest w swojej podróży poślubnej.

- Jesteśmy w Europie w trakcie rejsu. Jednak cały czas jestem na bieżąco ze sprawami firm i biorę udział w ich pracach. Proszę się o mnie nie martwić, mam wszystko pod kontrolą - powiedział nam miliarder.

Zawirowania biznesowe

We wtorek 24 września pojawiły się w mediach doniesienia, że dzieci biznesmena rozesłały do kadry managerskiej spółek Grupy Polsat wiadomość o utrudnionym kontakcie z ojcem i apelowały, aby ostrożnie przyjmować zlecenia od osób, które niedawno nabyły uprawnienia do wydawania owych zleceń.

Solorze odniósł się do tych doniesień i uspokoił, że: - Rzadko pozwalam sobie na takie wyznania, ale obiecałem żonie podróż poślubną, której ze względów zawodowych nie mogliśmy odbyć wcześniej. Jesteśmy w Europie w trakcie rejsu. Jednak cały czas jestem na bieżąco ze sprawami firm i biorę udział w ich pracach. Proszę się o mnie nie martwić, mam wszystko pod kontrolą - powiedział "Super Expressowi"

Głos zabrał także w liście, do którego dotarł serwis "Press":

- W ostatnim czasie zdałem sobie sprawę, że angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach, ani do budowania ich lepszej przyszłości - miał napisać Solorz w liście.

Początki kariery i biznesowe marzenia

Zygmunt Solorz urodził się w skromnej, rodzinie robotniczej. Ukończył szkołę zawodową, a następnie technikum mechaniczne, ale ciągnęło go w świat. Zygmunt Solorz zaczynał od prowadzenia małych biznesów. W jednym z wywiadów opowiadał o swoich marzeniach i pracy, by dojść do czegoś wielkiego: - Książek nie czytałem wielu. Wolałem poznawać życie takie, jakim jest naprawdę. Jak w szkole miałem praktyki, zarabiałem miesięcznie 350 zł. Mama mówiła: "Kup sweter". A ja nic nie wydawałem i po trzech miesiącach uzbierałem na wyjazd do NRD - wspominał po latach. Z zagranicy przywoził towary, które w Polsce były w dawnych czasach deficytowe. To co zarobił, inwestował i tak wszystko zaczynało się kręcić.

Jednak to już w latach 90. wszedł w wielki biznes. Największą sławę przyniosło mu stworzenie telewizji Polsat. Tak opowiadał o jej początkach: - Moja telewizja ma być łatwa, prosta i przyjemna. Jeśli ludzie coś chcą oglądać, my będziemy to emitować, bez względu na mój gust i krytykę innych - tłumaczył w "Gazecie Wyborczej".

W ciągu lat jego majątek rósł, a on zarobione pieniądze inwestował w rozwój Polsatu, tworzył spółki związane z branżą medialną, telekomunikacyjną i energetyczną. Od wielu lat jest w ścisłej czołówce najbogatszych ludzi w Polsce.

W naszej galerii możesz zobaczyć Zygmunta Solorza z obecną żoną:

Sonda Lubisz oglądać programy Polsatu? Tak Niektóre Nie Nie wiem