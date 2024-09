Zygmunt Solorz: Jestem w podróży poślubnej. Wszystko mam pod kontrolą

co się stało?

Już ponad rok temu opublikowaliśmy zdjęcia Zygmunta Solorza z Justyną Kulką. Wtedy informowaliśmy, że miliarder pojawił się w Sopocie z atrakcyjną brunetką. Z ich twarzy nie znikał uśmiech. Jak ustalił "Super Express", kilka miesięcy temu para wzięła ślub za granicą. Justyna Kulka została żoną biznesmena. Według naszych informacji, ze względu na napięty kalendarz zawodowy nie było czasu na podróż poślubną. Zarówno Zygmunt Solorz, jak i jego nowa żona pochłonięci byli pracą. Aktualnie są za granicą.

Zamieszanie wokół firmy Solorza, biznesmen zabrał głos

Kilka dni temu, jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", troje dzieci biznesmena (Tobias, Piotr i Aleksandra) rozesłało do menedżerów spółek miliardera pismo, w którym ostrzegają, że dobro tych firm może być zagrożone. Dzieci zwracają uwagę na to, że nie mają kontaktu z ojcem.

Tymczasem "Super Expressowi" bez problemu udało się skontaktować z biznesmenem. Okazuje się Zygmunt Solorz jest w trakcie podróży.

- Rzadko pozwalam sobie na takie wyznania, ale obiecałem żonie podróż poślubną, której ze względów zawodowych nie mogliśmy odbyć wcześniej. Jesteśmy w Europie w trakcie rejsu. Jednak cały czas jestem na bieżąco ze sprawami firm i biorę udział w ich pracach. Proszę się o mnie nie martwić, mam wszystko pod kontrolą - powiedział "Super Expressowi". – Dzieci są już dorosłe, mają ponad 30 i 40 lat, mają swoje życie, a ja mam swoje, przecież to normalne - dodaje.

Zapytaliśmy Justynę Kulkę, jak czuje się po tym, co napisała o niej "Gazeta Wyborcza". - Nikt nie lubi czytać o sobie takich rzeczy. Większość z tego to nieprawda i nie wiem, jakiemu celowi ta publikacja ma służyć, dlatego nie zamierzam się do tego odnosić - stwierdziła w rozmowie z nami.

Kim jest Zygmunt Solorz?

Zygmunt Solorz od lat jest w gronie najbogatszych Polaków. Jaki majątek ma Solorz? Według wyliczeń "Forbesa", jego majątek to 7,72 mld zł. W 1992 roku dzięki niemu powstał Polsat, a tym samym założona została pierwsza prywatna telewizja w Polsce, która od razu podbiła serca widzów. Także życie prywatne Solorza jest wyjątkowo bogate. Wystarczy wspomnieć, że biznesmen aż trzy razy stawał na ślubnym kobiercu. Jego pierwsza żoną była Ilona Solorz. Z tego związku biznesmen ma syn Tobiasa. Drugą żoną właściciela Polsatu została Małgorzata Żak - to małżeństwo trwało ponad 20 lat, a para doczekała się dwojga dzieci: syna Piotra i córki Aleksandry. W 2014 roku doszło do rozwodu. W 2024 roku biznesmen znów wziął ślub, a jego wybranką została Justyna Kulka.