Oto, czego za kratami mogą się nauczyć Wąsik i Kamiński. Specjalne kursy. Fach w ręku!

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie to miejsce przeznaczone dla kobiet. Tu będą w najbliższym czasie. Warunki są skromne. Na wyposażeniu cel znajduje się zazwyczaj proste, piętrowe łóżko. Czasem miejsc do spania jest też więcej. Ponadto w celach często znajduje się mały stolik lub biurko z prostym krzesłem. Jak wygląda tam życie? Wąsik i Kamiński będą musieli się przestawić z normalnego trybu, do jego byli do tej pory przystosowani. Co ciekawe miejsce, do którego trafili szczyci się tym, jak przygotowuje osoby, które przebywają za kratami, do powrotu do normalności poza murami. Jak czytamy na stronie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, jest tam organizowanych wiele kursów: - Istotnym elementem readaptacji społecznej są organizowane kursy zawodowe, wyposażające uczestników w wiedzę teoretyczną i praktyczną, potwierdzoną świadectwami ich ukończenia. Mają one na celu dać osadzonym możliwość nauki konkretnych zawodów. Dzięki kursom po wyjściu zza krat osoba, która je ukończyła może potem znaleźć pracę.

Jakie to kursy, z których mogą skorzystać osadzeni? Jest w czym wybierać, bo można wyszkolić się na kucharza, brukarza lub fryzjera: - Kursy umożliwiają osadzonym naukę zawodu oraz gwarantują uzyskanie zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, takich jak: kucharz małej gastronomii, brukarz, fryzjer, konserwator terenów zielonych, florysta, krawiec, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, operator usług utrzymania czystości. Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie realizuje również projekty dla osób pozbawionych wolności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich - czytamy.

Sonda Co sądzisz o skazaniu na karę bezwględnego więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? To prawidłowa decyzja, w końcu sprawiedliwość To polityczny teatr i nieśmieszny żart Ciężko stwierdzić, nie znam sprawy Jest mi to zupełnie obojętne