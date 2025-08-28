Para prezydencka zaprasza na Narodowe Czytanie. Jest nagranie Nawrockich w ogrodzie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-08-28 16:30

Już niebawem odbędzie się finał Narodowego Czytania. Tak jak każdego roku w akcję zaangażowana jest para prezydencka. Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką zapraszają do udziału w Narodowym Czytaniu poezji Jana Kochanowskiego. Finał akcji odbędzie się w sobotę 6 września 2025 roku w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

Finał akcji Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę 6 września 2025 roku w Ogrodzie Saskim w Warszawie. W tym roku czytana będzie poezja Jana Kochanowskiego. Jak co roku, tak i tym razem, do udziału w akcji zaprasza para prezydencka, w tej roli po raz pierwszy Marta i Karol Nawroccy. Warto przypomnieć, że byli oni także obecni na finale akcji rok temu. Wówczas jako zaproszeni uczestnicy. 

Karol i Marta Nawroccy na Narodowym Czytaniu 2024

i

Autor: KPRP/Marek Borawski/ Materiały prasowe KPRP

Marta i Karol Nawroccy zapraszają do akcji Narodowego Czytania 

W ramach zaproszenia na finał prezydent z małżonką nagrali specjalne wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Nagranie przedstawia pierwszą parę w pięknym otoczeniu, ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

-  Poezja Jana Kochanowskiego towarzyszy nam od pokoleń. Głęboka, napisana wspaniałą polszczyzną, opowiada o czasach dawnych, ale przecież bez trudu odnajdziemy w niej samych siebie, współczesnych Polaków – zaznaczył prezydent Karol Nawrocki, zapraszając do wspólnej lektury na swojej oficjalnej stronie. - Ja i moja małżonka czytamy i będziemy czytać polskie lektury. To powinno być nasze wspólne wielkie zadanie, by uczeń wychodzący z polskiej szkoły rzeczywiście czuł dumę z bycia Polakiem – podkreślił Nawrocki.

Jego małżonka dodała, że w poezji Kochanowskiego można znaleźć całą paletę emocji: radość i smutek, pocieszenie i wielką pochwałę życia.

Narodowe Czytanie to akcja zapoczątkowana w 2012 roku

Warto przypomnieć, że Narodowe Czytanie to akcja, której pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku. Akcja została zainicjowana poprzez czytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i pierwszą damę, Annę Komorowską. W 2013 roku czytano dzieł Aleksandra Fredry, a w 2014 „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. W 2015 roku kolejna para prezydencka, Andrzej Duda i Agata Duda, zapraszała do wspólnego czytania „Lalki” Bolesława Prusa, a w kolejnym roku „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Następnie czytano "Wesel" Stanisława Wyspiańskiego, w 2018 roku „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, a w 2019 roku polskie nowele: zbiór ośmiu utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. W 2020 roku lekturą Narodowego Czytania była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, w rok później „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W roku 2022 lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. W 2023 roku czytano wspólnie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, zaś w 2024 roku "Kordiana” Juliusza Słowackiego.

