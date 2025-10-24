Pierwsza dama pojawiła się w luksusowym butiku polskiej marki [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-10-24 5:35

Odkąd Karol Nawrocki został prezydentem, jego małżonka kompletuje nową garderobę, aby godnie pełnić funkcję pierwszej damy. Ostatnio zauważyliśmy Martę Nawrocką (39 l.), jak w otoczeniu funkcjonariusza SOP i prawdopodobnie stylistek odwiedziła kilka sklepów odzieżowych w stolicy. Jednym z nich był luksusowy polski butik z francuskim sznytem.

  • Marta Nawrocka odwiedziła warszawski butik.
  • Sklep oferuje polską odzież z francuską jakością.
  • Pierwsza dama RP korzysta z pomocy stylistek, ale sama wybiera ubrania.

Pierwsza dama na zakupach w butiku

Podczas publicznych wystąpień oraz oficjalnych wizyt pary prezydenckiej, Marta Nawrocka prezentuje nowe stylizacje, które są chętnie omawiane i chwalone przez specjalistów od mody oraz zwykłych internautów. Nic dziwnego, że pierwsza dama przykłada dużą wagę do kolejnych zakupów. Fotoreporter „Super Expressu” ostatnio podpatrzył ją, gdy w towarzystwie prawdopodobnie stylistek odwiedzała luksusowy sklep, który oferuje ubrania szyte w Polsce, ale nie ustępujące jakością francuskim strojom. W ofercie butiku jest np. sukienka Vivianne za 599 zł, albo krótka kurtka Amande, w sam raz na jesień, za 799 zł.Marta Nawrocka w ponadczasowym stroju spotkała się z finalistami Konkursu Chopinowskiego. Idealny wybór dla każdej kobiety

Od prostych strojów do eleganckich stylizacji

Marta Nawrocka to była tancerka baletowa i wieloletnia pracowniczka Krajowej Administracji Skarbowej. Zyskała rozpoznawalność podczas kampanii wyborczej swojego męża. Można było wtedy zauważyć, że nosiła ubrania w prostym, nieformalnym stylu, typowym dla codziennego użytku. Odkąd została pierwszą damą, widzimy ją w bardziej eleganckich stylizacjach, z wygładzonymi włosami. O ocenę stylu żony prezydenta poprosiliśmy niedawno Dorotę Goldpoint, projektantkę mody i stylistkę, która ubierała m.in. Irenę Santor, Grażynę Szapołowską, Katarzynę Grocholę oraz byłą pierwszą damę, Agatę Kornhauser-Dudę.

Ewolucja stylu pierwszej damy

– Podczas kampanii ubrania pani Marty były bardzo poprawne, dostosowane do charakteru wykonywanej przez nią pracy. Teraz jej styl ewoluował w stronę bardziej eleganckich kreacji, szczególnie na oficjalne uroczystości. Na przykład podczas Dożynek Prezydenckich widzieliśmy ją w amarantowym garniturze oraz w sukience w maślanym kolorze – mówi stylistka. – Widać, że pani Marta samodzielnie dokonuje wyborów i chce odpowiadać za swój wizerunek, choć wiemy z mediów, że współpracuje z krawcem. Myślę, że jej ubrania są bardzo poprawne. Mam jedynie uwagę do konstrukcji niektórych strojów. Kiedy szyliśmy ubrania dla pani Kornhauser-Dudy, przygotowywaliśmy formy, aby idealnie dopasować je do sylwetki. Moim zdaniem, o ile na co dzień można nosić gotowe ubrania, to w przypadku ważnych uroczystości i wizyt, warto zadbać o kreacje szyte na miarę – dodała Goldpoint.

Polityka SE Google News
Marta Nawrocka kocha róż! Byłe pierwsze damy też wybierały ten kolor [DUŻO ZDJĘĆ]
43 zdjęcia
FB: Polacy oceniają rząd Tuska. Dwa lata temu odsunęli PiS od władzy - Komentery Extra
Sonda
Kto Twoim zdaniem ma lepszy styl: Marta Nawrocka czy księżna Kate?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA