Pierwsza dama pojawiła się w luksusowym butiku polskiej marki [ZDJĘCIA]

Marta Nawrocka odwiedziła warszawski butik.

Sklep oferuje polską odzież z francuską jakością.

Pierwsza dama RP korzysta z pomocy stylistek, ale sama wybiera ubrania.

Pierwsza dama na zakupach w butiku

Podczas publicznych wystąpień oraz oficjalnych wizyt pary prezydenckiej, Marta Nawrocka prezentuje nowe stylizacje, które są chętnie omawiane i chwalone przez specjalistów od mody oraz zwykłych internautów. Nic dziwnego, że pierwsza dama przykłada dużą wagę do kolejnych zakupów. Fotoreporter „Super Expressu” ostatnio podpatrzył ją, gdy w towarzystwie prawdopodobnie stylistek odwiedzała luksusowy sklep, który oferuje ubrania szyte w Polsce, ale nie ustępujące jakością francuskim strojom. W ofercie butiku jest np. sukienka Vivianne za 599 zł, albo krótka kurtka Amande, w sam raz na jesień, za 799 zł.Marta Nawrocka w ponadczasowym stroju spotkała się z finalistami Konkursu Chopinowskiego. Idealny wybór dla każdej kobiety

Od prostych strojów do eleganckich stylizacji

Marta Nawrocka to była tancerka baletowa i wieloletnia pracowniczka Krajowej Administracji Skarbowej. Zyskała rozpoznawalność podczas kampanii wyborczej swojego męża. Można było wtedy zauważyć, że nosiła ubrania w prostym, nieformalnym stylu, typowym dla codziennego użytku. Odkąd została pierwszą damą, widzimy ją w bardziej eleganckich stylizacjach, z wygładzonymi włosami. O ocenę stylu żony prezydenta poprosiliśmy niedawno Dorotę Goldpoint, projektantkę mody i stylistkę, która ubierała m.in. Irenę Santor, Grażynę Szapołowską, Katarzynę Grocholę oraz byłą pierwszą damę, Agatę Kornhauser-Dudę.

Ewolucja stylu pierwszej damy

– Podczas kampanii ubrania pani Marty były bardzo poprawne, dostosowane do charakteru wykonywanej przez nią pracy. Teraz jej styl ewoluował w stronę bardziej eleganckich kreacji, szczególnie na oficjalne uroczystości. Na przykład podczas Dożynek Prezydenckich widzieliśmy ją w amarantowym garniturze oraz w sukience w maślanym kolorze – mówi stylistka. – Widać, że pani Marta samodzielnie dokonuje wyborów i chce odpowiadać za swój wizerunek, choć wiemy z mediów, że współpracuje z krawcem. Myślę, że jej ubrania są bardzo poprawne. Mam jedynie uwagę do konstrukcji niektórych strojów. Kiedy szyliśmy ubrania dla pani Kornhauser-Dudy, przygotowywaliśmy formy, aby idealnie dopasować je do sylwetki. Moim zdaniem, o ile na co dzień można nosić gotowe ubrania, to w przypadku ważnych uroczystości i wizyt, warto zadbać o kreacje szyte na miarę – dodała Goldpoint.

