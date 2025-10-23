Marta Nawrocka w ponadczasowym stroju spotkała się z finalistami Konkursu Chopinowskiego. Idealny wybór dla każdej kobiety

Prezydent Nawrocki gościł artystów w Pałacu Prezydenckim, podkreślając historyczne związki tego miejsca z Fryderykiem Chopinem.

Wyraził wdzięczność muzykom za pielęgnowanie dziedzictwa Chopina, które przynosi dumę Polakom i rozsławia Polskę na świecie.

Podczas wydarzenia, Marta Nawrocka wręczyła pamiątkowe upominki, a jej stylizacja przykuła uwagę – dowiedz się, co miała na sobie.

Prezydent Nawrocki wyraził zadowolenie z wizyty artystów w Pałacu Prezydenckim, nawiązując do historycznego związku tego miejsca z Fryderykiem Chopinem.

- Chciałem, żebyście odwiedzili miejsce, gdzie Fryderyk Chopin narodził się dla świata jako wielki wirtuoz– powiedział. - Niech Fryderyk Chopin rozsławia moją ojczyznę, ale niech przekracza granice za sprawą ambasadorów, którymi państwo jesteście - dodał.

Karol Nawrocki podziękował muzykom za ich wkład w pielęgnowanie dziedzictwa Chopina.

- Dziękuję za to, że przez ostatnie trzy tygodnie daliście moim rodakom tak wiele dumy, zadumy, radości interpretując Fryderyka Chopina, grając swojego Chopina, sprawiając, że Polacy czuli radość. Radość również czuli ci, którzy oglądali konkurs na całym świecie - mówił.

Marta Nawrocka w stylowym zestawie

Podczas spotkania Marta Nawrocka wręczyła laureatom i finalistom pamiątkowe podarunki. Karol Nawrocki skierował do młodych artystów słowa uznania, podkreślając ich rolę w promowaniu polskiej kultury na świecie.

Uwagę przykuł jej strój składał się z damskiego garnituru o klasycznym kroju i czarnej koszuli z ozdobnym wiązaniem pod szyją. W połączeniu z bordowym garniturem zestaw doskonale wpasował się w aktualną porę roku. Do tego dobrała buty na obcasie w pasującym kolorze, a włosy spięła w kok.

Wybór pierwszej damy to doskonała inspiracja dla każdej kobiety na wyjątkowe okazje, ale nie tylko. Tak klasyczny zestaw będzie odpowiedni nie tylko podczas spotkań z rodziną podczas świąt, ale także jako ubiór do pracy. Ponadczasowe zestawy, takie jak garnitur i koszula, są bardzo uniwersalne, a do tego wyglądają niezwykle elegancko. To prosty sposób, by zawsze prezentować się z klasą.

W naszej galerii zobaczysz pierwszą parę na spotkaniu z finalistami Konkursu Chopinowskiego:

Sonda Śledzisz Konkurs Chopinowski? Tak Nie