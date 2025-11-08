Małżonka Prezydenta RP uczestniczyła w inauguracji Kaplicy Polskiej w Notre-Dame i ponownym wprowadzeniu Ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

Kaplica Polska oraz cenne polskie relikwie (kopia obrazu MB Częstochowskiej, relikwie św. Jana Pawła II) ocalały z pożaru Notre-Dame w 2019 roku.

Uroczystości, w których wzięła udział Polonia francuska, celebrowano w języku polskim.

Kaplica Polska, powstała w 2018 roku, symbolizuje wielowiekowe związki Polski z Katedrą i jest ważnym polskim akcentem w Paryżu

Po latach od tragicznego pożaru, który wstrząsnął światem, Kaplica Polska w Katedrze Notre-Dame w Paryżu została ponownie otwarta. W uroczystej inauguracji uczestniczyła małżonka prezydenta RP Marta Nawrocka. To symboliczny moment dla Polonii francuskiej i dowód na odrodzenie paryskiej świątyni, w której na nowo zagościła ocalona ikona.

Jak przebiegało ponowne otwarcie Kaplicy Polskiej w Notre-Dame?

Wydarzenie miało uroczysty charakter i zgromadziło liczne grono przedstawicieli Polonii francuskiej. Centralnym punktem inauguracji była Msza Święta celebrowana w języku polskim. W ceremonii uczestniczyła małżonka prezydenta RP Marta Nawrocka, która wyglądała niezwykle elegancko. Na tę podniosłą uroczystość wybrała płaszczyk w biskupich kolorach oraz klasyczny czarny toczek, co podkreślało powagę chwili. Tym razem Pierwszej Damie nie towarzyszyły dzieci. Małżonce Prezydenta towarzyszyli duchowni: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda, Rektor Katedry Notre Dame de Paris ks. Olivier Ribedeau Dumas oraz Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusław Brzyś. Po nabożeństwie i uroczystym wprowadzeniu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do kaplicy, był również czas na wspólne zdjęcie z francuską Polonią. Dla Polonii francuskiej Kaplica Polska w Notre-Dame jest jednym z najważniejszych miejsc kultu i symbolem nierozerwalnych więzi z ojczyzną.

Co ocalało z pożaru Katedry Notre-Dame w 2019 roku?

Wydarzenia z 15 kwietnia 2019 roku na zawsze zapisały się w historii nie tylko Paryża, ale i całego świata. Pożar, który strawił znaczną część Katedry Notre-Dame, stanowił ogromną tragedię dla światowego dziedzictwa kultury. W obliczu katastrofy los polskiego akcentu w świątyni stanął pod znakiem zapytania. Jak się jednak okazało, Kaplica Polska przetrwała pożogę bez znaczących zniszczeń strukturalnych. Co najważniejsze, zarówno kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jak i bezcenne relikwie św. Jana Pawła II zostały w porę i szczęśliwie wyniesione z płonącej katedry. To cudowne ocalenie pozwoliło na stosunkowo szybkie przywrócenie kaplicy do jej pierwotnego stanu w ramach generalnej odbudowy świątyni.

Jakie jest znaczenie polskiej kaplicy w paryskiej katedrze?

Kaplica Polska w Katedrze Notre-Dame, choć poświęcona stosunkowo niedawno, bo w 2018 roku, jest symbolicznym ukoronowaniem wielowiekowych związków Polski i Francji. Jej powstanie było wyrazem uhonorowania polskiej społeczności, która od pokoleń aktywnie uczestniczy w życiu religijnym i kulturalnym Francji. Umiejscowienie jej w tak prestiżowej lokalizacji podkreśla rangę polskiego dziedzictwa. Cudowne ocalenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej oraz relikwii św. Jana Pawła II ma dziś wymiar symboliczny, podkreślając trwałość polskiej tożsamości i wiary nawet w obliczu największych przeciwności. Ponowne otwarcie kaplicy jest więc nie tylko wydarzeniem religijnym, ale także ważnym sygnałem odrodzenia i niezłomności ducha dla Polaków w kraju i za granicą.

Marta Nawrocka otworzyła festiwal piłki nożnej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.