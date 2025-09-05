Pierwsza tygodnica trzeciego ślubu Schreibera. "Wciąż nie mogę uwierzyć"

Poseł PiS Łukasz Schreiber i jego ukochana Weronika, tydzień temu wzięli ślub, rozpoczynając wspólne życie.

Uroczystość zaślubin odbyła się w tajemnicy, w Pałacu Popowo nad jeziorem Gopło, w bajkowej scenerii.

Panna młoda zachwyciła dwiema sukniami, a szczegóły tego wyjątkowego dnia zdradzają nowożeńcy.

- Dzisiaj mija tydzień…wciąż nie mogę uwierzyć, że było tak pięknie, tak magicznie…tak jak sobie wymarzyliśmy! - takimi słowami rozpoczęła swój wpis w mediach społecznościowych Weronika Schreiber, żona polityka Prawa i Sprawiedliwości. Faktycznie, tydzień temu, w piątek (29 sierpnia) zakochana para ślubowała sobie miłość. Uroczystość zaślubin odbyła się w magicznym miejscu, Pałacu Popowo nad jeziorem Gopło.

Tajny trzeci ślub Schreibera nad jeziorem Gopło

Samo wydarzenie było utrzymane w tajemnicy, a radosne wieści przekazali nowożeńcy kilka dni później, gdy emocje związane z uroczystością nieco opadły. Wtedy para zaczęła dzielić się swoimi emocjami i szczegółami ceremonii.

Wiadomo, że ślub odbył się w plenerze w iście bajkowej scenerii, a o kwiatową oprawę uroczystości zadbała jedna z bydgoskich kwiaciarni, która pochwaliła się realizacją pisząc: - Delikatnie, romantycznie i z tym efektem WOW, który sprawia, że goście nie mogą oderwać wzroku. Faktycznie, było pięknie, a kwiaty które wybrano do tego, by zdobiły miejsce ślubu i wesela, były szalenie modne i piękne hortensje w intensywnie niebieskim kolorze.

Panna młoda miała dwie sukienki. Obie zachwycały!

Warto też wspomnieć o sukni ślubnej panny młodej, a właściwie o dwóch kreacjach: eleganckiej, długiej sukni odkrywającej ramiona i krótkiej sukience z piórami do szaleństw na parkiecie.

Samo piękno, gust i elegancja, tak można podsumować projekty obu sukien. Panna młoda dała niezły popis. Aż ciężko oderwać wzroku od długiej, wspaniałej sukni ślubnej. Ciekawym elementem był sposób odsłonięcia ramion i założenie rękawów. Całość to klasyka z dodatkiem nietuzinkowej nowoczesności. Drugi projekt, bardzo krótkiej sukienki, w odcień srebra z piórami to istotny szał, który śmiało moglibyśmy zobaczyć na stronach magazynu "Vogue". Absolutna modowa rewelacja! - zachwycał się ekspert od mody, projektant Daniel Jacob Dali.

Świeżo upieczona mężatka wspomina ślub i wesele

Chociaż od ślubu minęło już siedem dni, to panna młoda cały czas wspomina o tym najpiękniejszym dniu. - Dzisiaj mija tydzień…wciąż nie mogę uwierzyć, że było tak pięknie, tak magicznie…tak jak sobie wymarzyliśmy! Dziękujemy za ogrom gratulacji, które wciąż do nas spływają! Jesteśmy również wdzięczni naszym najbliższym, rodzinie, przyjaciołom. Wasze wsparcie i obecność w tym dniu, jak i na co dzień jest absolutnie bezcenna. Miesiąc miodowy, trwa w najlepsze - napisała podekscytowana Weronika Schreiber.

Przypomnijmy, że to już trzeci ślub Łukasza Schreibera. Jego poprzednie małżeństwo w Marianną Schreiber zakończyło się w czerwcu. Kilkanaście lat wcześniej polityk także był żonaty. Z obu poprzednich związków małżeńskim poseł PiS ma dzieci.