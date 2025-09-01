Znany projektant zachwycony suknią ślubną i sukienką weselną żony Schreibera. "Samo piękno, gust i elegancja"

Ślub to jeden z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. W ostatni piątek wakacji miłość ślubowali sobie poseł PiS Łukasz Schreiber i jego ukochana Weronika. Panna młoda w wyjątkowym dniu ślubu zaprezentowała się aż w dwóch kreacjach! Postawiła na długą, klasyczną suknię ślubną i krótką sukienkę na weselne szaleństwa. Znany projektant mody, Daniel Jacob Dali, przyjrzał się obu strojom i ocenił krótko: "Samo piękno, gust i elegancja".

Cóż to był za bajeczny ślub! W samy sercu Kujaw nad jeziorem Gopło, w rezydencji Popowo, odbyły się ślub i wesele posła Prawa i Sprawiedliwości, Łukasza Schreibera i jego ukochanej Weroniki. Wydarzenie do końca było utrzymane w tajemnicy, a radosnymi wieściami podzieliła się para młoda, gdy emocje nieco opadły. 

Ukochana Schreibera miała dwie suknie na ślubie i weselu

Jak to zwykle bywa, największa uwaga gości była skupiona oczywiście na pannie młodej i jej sukni ślubnej. Ale okazuje się, że pani Weronika postawiła na dwie kreacje! Jedną na ślub, a drugą na wesele. Suknia, w której panna młoda składała przysięgę małżeńską, była bardzo klasyczna, długa, biała, w typie sukni balowej, z szerokim dołem. Do tego ukochana Schreibera miała długi biały welon. Całość wyglądała bardzo okazale, więc nic dziwnego, że panna młoda postawiła na delikatną fryzurę, czyli prosty kucyk. 

Druga suknia była w zdecydowanie innym stylu. Patrząc na nią można się domyśleć, że pani Weronika chciała się na weselu wybawić i wytańczyć, więc postawiła na krótką wygodną suknię z delikatnymi zdobieniami, przypominającą sukienki z parkietów zawodowych tancerek tańca towarzyskiego. O ocenę oby kreacji poprosiliśmy eksperta. Projektant mody, Daniel Jacob Dali, nie kryje, że obie suknie to strzał w dziesiątkę. 

Samo piękno, gust i elegancja, tak można podsumować projekty obu sukien. Panna młoda dała niezły popis. Aż ciężko oderwać wzroku od długiej, wspaniałej sukni ślubnej. Ciekawym elementem był sposób odsłonięcia ramion i założenie rękawów. Całość to klasyka z dodatkiem nietuzinkowej nowoczesności. Drugi projekt, bardzo krótkiej sukienki, w odcień srebra z piórami to istotny szał, który śmiało moglibyśmy zobaczyć na stronach magazynu "Vogue". Absolutna modowa rewelacja! - podsumował ekspert. 

Szczegóły trzeciego ślubu Łukasza Schreibera
