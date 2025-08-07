Pierwsze słowa Marty Nawrockiej po zaprzysiężeniu! Można się wzruszyć

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-08-07 9:09

Za Martą i Karolem Nawrockimi ciężki dzień - od rana 6 sierpnia brali udział w uroczystościach związanych z powołaniem nowego prezydenta RP. Gdy w końcu emocje opadły, a oficjalnym uroczystościom stało się zadość, nowa pierwsza dama znalazła chwilę, by napisać kilka słów w mediach społecznościowych. Jej pierwsza wypowiedź po zaprzysiężeniu jest wyjątkowo poruszająca!

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka w Sejmie

i

Autor: PAP/Paweł Supernak

Marta Nawrocka przez cały dzień towarzyszyła swojemu mężowi podczas uroczystości związanych z obejmowaniem urzędu prezydenta RP. Napięty grafik z pewnością był wyczerpujący, jednak z ust pary prezydenckiej nie schodził szeroki uśmiech. Przy każdej okazji ściskali dłonie Polaków, którzy przybyli z najróżniejszych zakątków Polski i świata, by okazać im swoje wsparcie, a także machali do zgromadzonych. Pierwsza dama prezentowała się zjawiskowo w niebieskiej garsonce i eleganckim koku, a później w białej bluzce i czarnych spodniach. Pierwszej parze towarzyszyły także dzieci - najpierw synowie, a pod Pałacem Prezydenckim dołączyła do nich córka Kasia.

Marta Nawrocka przebrała się w marynarkę i spodnie. Z Zamku Królewskiego wyszła odmieniona [ZDJĘCIA]

To był wyjątkowo intensywny dzień dla całej rodziny. W końcu jednak Marta Nawrocka znalazła czas, by zabrać głos. Jakie były jej pierwsze słowa po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego?

- Mój mąż Karol rozpoczął nową drogę jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzyszenie mu i wspieranie go w prezydenckiej służbie będzie dla mnie największym zaszczytem. Niech żyje Polska! - napisała w poście na Instagramie, dodając na koniec emotkę serduszka.

To wyjątkowo poruszające słowa, które pokazują, jak silne uczucie łączy parę prezydencką. Widać, że wzajemne wsparcie nie zakończyło z chwilą kampanii wyborczej, a będzie trwać nadal. W komentarzach zaś od razu pojawiło się wiele ciepłych słów: "Gratulacje"; "Jest pani mądrą piękną i elegancką kobietą , cieszymy się z waszego zwycięstwa"; "Nowa era dla Polski. Karol zbuduje IV RP. Powodzenia i wspieramy"; "Wszystkiego dobrego. W końcu odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu!"; "Jesteśmy dumni z naszego kochanego Pana Prezydenta i naszej wspaniałej Pierwszej Damy. Wyglądała Pani przepięknie i elegancko! Niech Pan Bóg błogosławi Państwu i całej rodzinie!"; "Gratulacje! Bardzo cieszymy się, że mamy tak piękną i elegancką Pierwszą Damę" - czytamy.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką na zaprzysiężeniu męża:

Marta Nawrocka cała na niebiesko zachwyciła w Sejmie
21 zdjęć
Sonda
Czy Marta Nawrocka będzie dobrą pierwszą damą?
Alfaber Millera - S jak Sikorski
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
MARTA NAWROCKA