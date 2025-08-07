Pierwsze słowa Marty Nawrockiej po zaprzysiężeniu! Można się wzruszyć

Marta Nawrocka przez cały dzień towarzyszyła swojemu mężowi podczas uroczystości związanych z obejmowaniem urzędu prezydenta RP. Napięty grafik z pewnością był wyczerpujący, jednak z ust pary prezydenckiej nie schodził szeroki uśmiech. Przy każdej okazji ściskali dłonie Polaków, którzy przybyli z najróżniejszych zakątków Polski i świata, by okazać im swoje wsparcie, a także machali do zgromadzonych. Pierwsza dama prezentowała się zjawiskowo w niebieskiej garsonce i eleganckim koku, a później w białej bluzce i czarnych spodniach. Pierwszej parze towarzyszyły także dzieci - najpierw synowie, a pod Pałacem Prezydenckim dołączyła do nich córka Kasia.

To był wyjątkowo intensywny dzień dla całej rodziny. W końcu jednak Marta Nawrocka znalazła czas, by zabrać głos. Jakie były jej pierwsze słowa po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego?

- Mój mąż Karol rozpoczął nową drogę jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzyszenie mu i wspieranie go w prezydenckiej służbie będzie dla mnie największym zaszczytem. Niech żyje Polska! - napisała w poście na Instagramie, dodając na koniec emotkę serduszka.

To wyjątkowo poruszające słowa, które pokazują, jak silne uczucie łączy parę prezydencką. Widać, że wzajemne wsparcie nie zakończyło z chwilą kampanii wyborczej, a będzie trwać nadal. W komentarzach zaś od razu pojawiło się wiele ciepłych słów: "Gratulacje"; "Jest pani mądrą piękną i elegancką kobietą , cieszymy się z waszego zwycięstwa"; "Nowa era dla Polski. Karol zbuduje IV RP. Powodzenia i wspieramy"; "Wszystkiego dobrego. W końcu odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu!"; "Jesteśmy dumni z naszego kochanego Pana Prezydenta i naszej wspaniałej Pierwszej Damy. Wyglądała Pani przepięknie i elegancko! Niech Pan Bóg błogosławi Państwu i całej rodzinie!"; "Gratulacje! Bardzo cieszymy się, że mamy tak piękną i elegancką Pierwszą Damę" - czytamy.

