Marta Nawrocka przebrała się w marynarkę i spodnie. Z Zamku Królewskiego wyszła odmieniona [ZDJĘCIA]

Marta Nawrocka zadała szyku w błękicie

Marta Nawrocka na zaprzysiężenie męża wybrała błękitny kostium, który można powiedzieć, że był klasycznym zestawem, ale nie do końca. Bo chociaż spódnica była prosta, to już marynarka miała ciekawy krój: wysoki kołnierz, wycięcie na dole, asymetryczne zapięcia. Do tego dobrała jasne szpilki, a całość dopełniła delikatną fryzurą: zaczesała włosy w koczek i wypuściła na bok grzywkę.

- Marta Nawrocka na zaprzysiężeniu zdecydowanie postarała się, jeśli chodzi o strój. Z wielkim wyczuciem smaku i stylu postawiła na wspaniałą kreację - jasnoniebieski, dwuczęściowy kostium. Fantastycznie skrojona marynarka z ciekawym zapięciem oraz krótka spódnica przed kolano dodały jej młodości. Można śmiało stwierdzić, że podczas kadencji męża wprowadzi powiew modowej świeżości i zaskoczy nas jeszcze nie jeden raz na plus! Zdecydowanie na dzisiejszym zaprzysiężeniu to właśnie Marta Nawrocka pokazała prawdziwą modową klasę na wysokim poziomie! Postawiony kołnierz i podłużne guziki oznaczały zdecydowanie odwagę i siłę - mówił w rozmowie z "Super Expressem" projektant mody, Daniel Jacob Dali.

W takim wydaniu mogliśmy ją zobaczyć w Sejmie, w archikatedrze oraz na uroczystości na Zamku Królewskim, podczas której prezydent Karol Nawrocki objął symbolicznie zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski – dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi.

Pierwsza dama się przebrała

Jednak już po wyjściu z dziedzińca Zamku Królewskiego zaprezentowała nową stylizację. Pojawiła się w białej marynarce z fikuśnym, falbaniastym dołem. Do tak zdobnej marynarki dobrała klasyczne, czarne spodnie o kroju dzwonów oraz czarne szpilki. To wpisuje się w jej styl, ponieważ Nawrocka już wcześniej pokazywała się w zestawach ze spodniami, jak choćby w czasie jednej z konwencji czy w czasie wieczoru wyborczego po drugiej turze wyborów.

ZOBACZCIE, JAK WYGLĄDAŁA: