Duda ujawnił, co zrobili razem z Nawrockim po rozmowie w pałacu. Obaj padli na kolana. Wcześniej o tym milczano

Nie tylko Karol Nawrocki ma tatuaże, ale i jego małżonka! Marta Nawrocka, która była aktywna w kampanii męża, zwykle pojawiała się na spotkaniach w spodniach. Jej styl to sportowa elegancja, a stroje, które wybiera, są kolorowe, jeśli to stylizacje codzienne. Na oficjalnych uroczystościach zaś pojawia się w kreacjach w stonowanych kolorach.

Marta Nawrocka ma tatuaż

Ponieważ, jak sama przyznała w "halo, tu Polsat" - woli spodnie niż sukienki. Faktycznie, w czasie swoich aktywności pojawiała się w spodniach o modnych krojach. Wybierała: dzwony, spodnie z szerokimi nogawkami albo cygaretki. I to właśnie spodnie o nieco krótszych nogawkach sprawiły, iż dało się zauważyć, że Nawrocka ma nad kostką lewej nogi maleńki tatuaż: kotwicę. Nie na każdym zdjęciu da się zauważyć dyskretny tatuaż, bo faktycznie nie jest on duży. Ale nam się udało. Zdjęcia tatuażu Marty Nawrockiej zobaczycie niżej w galerii zdjęć.

Wszystkie tatuaże Karola Nawrockiego

Przypomnijmy, że od pewnego czasu wiele osób interesuje się tym, co na ciele ma wytatuowane Karol Nawrocki. Jakie tatuaże ma Nawrocki? - zastanawiały się media. Wszystko przez stare zdjęcia prezydenta elekta, które przypomniano niedawno w sieci. Widać na nich, że spod koszulki bokserki wystają napisy na ramionach, plecach. Dziś taki widok jest niemożliwy, bo Karol Nawrocki występuje w eleganckich koszulach i garniturach, pod krawatem. Nawet jeśli pojawia się w wersji sportowej, to nosi koszulki z rękawkiem. "Super Express" poznał sekret tych tatuaży.

Przyszły prezydent wytatuował sobie niegdyś na klatce piersiowej herb piłkarskiego klubu Chelsea, czyli lwa trzymającego berło. Było to w czasach młodzieńczych. Karol Nawrocki mocno sympatyzował z klubem jako fan dobrej piłki. W latach 2003 - 2022 właścicielem tego klubu był Rosjanin Roman Abramowicz, oligarcha, człowiek Władimira Putina. Wtedy Nawrocki postanowił usunąć tatuaż z herbem Chelsea, a w tym samym miejscu zrobił patriotyczny tatuaż przedstawiający orła polskiego oraz polską flagę.

Inny tatuaż Nawrockiego to religijny napis. Jak się dowiedzieliśmy - wytatuował sobie on słowa modlitwy, które padają w kościele tuż przed komunią, czyli: - Panie nie jestem godzin, abyś przyszedł od mnie. Nawrocki ma też duży tatuaż na plecach - nawiązujący do innej ulubionej drużyny piłkarskiej, czyli Lechii Gdańsk.

