Po 27 latach odchodzi z TVN-u! Tajemniczy wpis znanego dziennikarza. Wywoła skandal?

Cezary Grochot przez 27 lat pracował ku chwale TVN-u, będąc jedną z twarzy odpowiedzialnych za prezentowanie codziennych informacji w programie"Fakty". W marcu 2023 r. media spekulowały o jego nieobecności na antenie, wskazując na konieczność "podreperowania zdrowia". Tymczasem teraz dziennikarz zaskoczył wszystkich swoich obserwatorów ogłoszeniem o definitywnym zakończeniu współpracy z tą stacją. W lekko tajemniczym i emocjonalnym wpisie na platformie X oznajmił stanowczo, że 2025 rok będzie dla niego zdecydowanie przełomowy jeśli chodzi o jego życie zawodowe.

Grochot w swoim wpisie zadeklarował możliwość podzielenia się z publicznie swoimi doświadczeniami. Jak podkreślił, nie byłyby to jednak wyłącznie pozytywne wspomnienia. Jak oznajmił, zaprezentować też może mroczne historie z czasów pracy dla stacji, które pozostawały dotąd w cieniu. Zasugerował przy tym ponadto, że w jego karierze zawodowej zgromadziło się wiele cennych wspomnień, które mogą rzucać nowe światło na wydarzenia, o których informował przez lata.

- Wszystkiego dobrego w 2025 roku! Dla mnie będzie to z pewnością ciekawy rok, ponieważ po tylu latach w jednej firmie z końcem 2024 zakończyłem współpracę z TVN. 27 lat. Sam nie wiem, kiedy to minęło. Co dalej? Wiele osób przekonuje mnie, żeby podzielić się wspomnieniami - rozpoczął swój wpis. Następnie dodał:

- Trochę się tego uzbierało. Od chwili powstania Faktów byłem w centrum wydarzeń. Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii, z których większość nigdy nie ujrzała światła dziennego. Także z ostatnich lat. Więc tak. Chyba warto to wszystko opisać

