Olga Semeniuk i Piotr Patkowski historia miłości - ślub, pierwsza randka, podział ról

Wiceminister rozwoju i technologii i wiceminister finansów powiedzieli sobie sakramentalne "tak" 26 listopada 2022 roku. Młodzi politycy (Olga Semeniuk-Patkowska ma 34 lata, a Piotr Patkowski - 31) zanim wzięli ślub, byli ze sobą przez dwa lata. Jaka jest historia ich miłości? Pierwsza randka miała miejsce 11 listopada 2020 roku. - To był bardzo długi spacer. Pamiętam, że było bardzo zimno - wspominała Olga Semeniuk-Patkowska w programie "Politycy od kuchni". Po tym spotkaniu wszystko się zmieniło. - Ten spacer był początkiem tego, co jest dzisiaj. To był bardzo miło i dobrze spędzony czas - zdradziła nam wiceminister. Po jakimś czasie Olga Semeniuk i Piotr Patkowski już nie wyobrażali sobie życia bez siebie. Do tej pory zresztą pielęgnują swój związek. Niedawno spotkaliśmy ich na randce na Starym Mieście w Warszawie. Wyglądali na bardzo zakochanych. Być może receptą na udany związek jest jasny podział ról. - Rządzi Olga, ale w większości spraw mamy zbieżne zdanie, co ułatwia sytuację - wyjawił Piotr Patkowski.

Podróż poślubna Olgi Semeniuk i Piotr Patkowskiego. Młodzi uchylili nam rąbka tajemnicy

Gdy pytaliśmy jakiś czas temu młodych polityków PiS o podróż poślubną, zbywali nas i tłumaczyli, że na razie nie ma na to czasu. W końcu jednak udało się go wygospodarować! Okazało się, że Olga Semeniuk-Patkowska i Piotr Patkowski postawili na polskie góry! To - w dobie mody na egzotyczne wycieczki i drinki pod palmami - bardzo oryginalny pomysł na poślubną zabawę poza domem . Weekendowy wypad w Tatry to dopiero pierwszy element podróży poślubnej. Prosto z Zakopanego wiceministrowie podzielili się z nami swoją radością i uchylili rąbka tajemnicy. - To pierwsza część odpoczynku w Polsce w ramach podróży poślubnej. Zaczynamy od przepięknego Zakopanego. Jest tu cudowna słoneczna pogoda, a za nami stoi Giewont - zdradzają Olga Semeniuk-Patkowska i Piotr Patkowski. - Polska jest piękna - podkreślają zgodnie małżonkowie.

W naszej galerii pokazujemy zdjęcia Olgi Semeniuk i Piotra Patkowskiego z podróży poślubnej i randek w Warszawie