Piotr Patkowski wyjawia prawdę o związku z Olgą Semeniuk! Wielu mężczyzn się przerazi

Olga Semeniuk i Piotr Patkowski - jak żyją po ślubie?

Olga Semeniuk i Piotr Patkowski są już ponad miesiąc po ślubie. Młodzi wiceministrowie rządu PiS na razie upajają się swoją miłością, choć ich sielanka bywa zakłócana przez różnych zawistników. Małżonkowie zetknęli się z ohydnym hejtem nawet w dniu swojego ślubu. Przykre sytuacje zakochanych polityków spotykały jeszcze w czasach narzeczeństwa. Raz nawet zdecydowali się opuścić restaurację w Warszawie po tym, gdy jeden z gości w nieprzyjemny sposób na głos zaczął im wytykać przynależność partyjną. - Weszliśmy w sobotę do knajpy, żeby odpocząć, przegadać tydzień i nagle jakiś pan zaczyna googlować w internecie i mówić na głos "o to są ci z PiS-u" - mówiła w programie "Politycy od kuchni" Olga Semeniuk-Patkowska.

Piotr Patkowski szczerze o byciu pantoflarzem

Piotr Patkowski wyznał, kto w jego małżeństwie ma decydujący głos. Wielu mężczyznom to się nie spodoba. - Kto rządzi w naszym małżeństwie? Każdy, kto nas choć trochę zna, to wie, a ci co nas lepiej znają, to nie mają żadnych wątpliwości. Rządzi Olga, ale w większości spraw mamy zbieżne zdanie, co ułatwia sytuację - przyznał polityk. Co ciekawe, nawet przy robieniu jajecznicy rządzi pani wiceminister, choć potrawę przygotowuje mąż. - Robię jajecznicę złożoną z wielu składników - pochwalił się Piotr Patkowski. - Które ja sobie wybieram - wtrąciła Olga Semeniuk. Czy wiceminister finansów nie boi się, że ludzie będą z niego szydzić, że jest pantoflarzem? Polityk podchodzi po tego ze spokojem. - Generalnie mam wrażenie, że ze wielu mężów ma taką rolę, raczej to nasza codzienność, a nie powód do śmiechu - stwierdził Piotr Patkowski. Też tak myślicie?

