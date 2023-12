Pojedynek na style Kwaśniewskich: Oto stylizacje Jolanty i Aleksandry. Która wypada lepiej?

W polskiej polityce jedną z najbardziej znanych i lubianych par: matka - córka, są Jolanta Kwaśniewska i Aleksandra Kwaśniewska. Obie panie mają ze sobą doskonałe relacje, mocno się wspierają i sobie kibicują. Chociaż istnieje powiedzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, to w przypadku Kwaśniewskich nie ma to zupełnie potwierdzenia! Lata temu Jolanta Kwaśniewska wraz z córką Olą nawet razem pracowały, prowadziły wspólnie program w telewizji o nazwie "Matki i córki, czyli rodzinny galimatias", a był to program emitowany na antenie TVN Style. Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska od lat uchodzi za wielką ikonę stylu. Już w czasie pierwszej prezydentury jej męża, była uznawana za wzór do naśladowania. Kobiety chciały nosić się i czesać jak Kwaśniewska. Po mamie gust i zainteresowanie modą przejęła córka Ola. Która z nich ma lepszy styl? Już kiedyś projektant mody Daniel Jacob Dali komentował nam style obu pań:

- Stały dylemat miłośników mody to od lat kto ma lepszy styl? Pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska czy jej córka Ola Kwaśniewska? Żona byłego prezydenta, pani Jolanta, stawia zawsze wysoką poprzeczkę nie tylko własnej córce, ale i każdej kobiecie. Ona po prostu jest chodzącą klasą samą w sobie! Jej styl to elegancja na najwyższym poziomie. Nigdy nie zaliczyła żadnej wpadki, każde jej wyjście i pojawienie się prywatne czy służbowe gwarantuje spektakularny outfit. Aleksandra poszła zupełnie inną drogą. Mniej elegancka, bardziej jakby spontanicznie wybierała swoje stroje na kilka minut przed wyjściem.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK PREZENTUJĄ SIĘ OLA I JOLANTA KWAŚNIEWSKIE. TE ZDJĘCIA POKAZUJĄ PRAWDĘ:

